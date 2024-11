Raphinha trenca el silenci després del partit del Barça i revoluciona xarxes socials

Hi ha qui diu que les males experiències s'han d'afrontar amb un toc d'humor. Raphinha és, sens dubte, un creient fidel d'aquesta teoria, tal com va demostrar ahir a la nit al final del duel entre Barça i Reial Societat, impregnat per una polèmica que va perjudicar els culers. El fora de joc semiautomàtic no va funcionar tan bé com hauria de fer i va anul·lar Robert Lewandowski que hauria d'haver pujat al marcador.

Molts aficionats i fins i tot futbolistes del Barça atribueixen la seva derrota d'ahir a la nit al Reale Arena a aquesta fallada de la tecnologia, ja que aquest gol anul·lat suposava el 0-1 favorable als catalans i el guió del partit hauria canviat rotundament. Al final Sheraldo Becker va superar Iñaki Peña pocs minuts després d'allò i el Barça va signar la seva segona derrota de la temporada; totes dues sense Lamine Yamal a l'onze i totes dues amb Cuadra Fernández com a col·legiat principal.

| Movistar Plus+

La qüestió és que el sistema del fora de joc semiautomàtic va confondre la bota de Nayef Aguerd amb la de Robert Lewandowski. És una situació de primeres poc probable, ja que això hauria suposat que el peu del polonès és realment llarg per poder acabar on diu que acaba la imatge analitzada per assenyalar la posició antireglamentària. I precisament per això ha nascut la denúncia pública expressada a través d'una broma de Raphinha.

El futbolista brasiler va publicar a les seves stories d'Instagram un meme que s'havia viralitzat a X en què es pot apreciar un collage de tres imatges. La primera és la imatge real del frame on s'assenyala fora de joc, la segona la representació del VAR ia la tercera una foto d'unes sabates amb unes puntes llarguíssimes.

Raphinha, capità

La temporada de Raphinha és bàrbara, tant a nivell de números, com també d'actitud. L'atacant brasiler ha demostrat haver aconseguit una gran maduresa esportiva que el porten a ser un dels referents al vestidor. De fet, ha estat escollit com el quart capità de l'equip per a aquesta temporada, encara que, a la pràctica, amb les lesions de Ter Stegen i de Ronald Araujo, en aquests moments fa de segon, darrere de Frenkie de Jong.

En diverses ocasions ha lluït el capità i ho ha fet de la manera que ho ha de fer un bon capità. Ha liderat l'equip i ha donat la cara per ell quan ha calgut. I aquesta vegada, després del polèmic gol anul·lat a Robert Lewandowski, ho ha tornat a fer, guanyant-se, a més, l'afecte de tots els aficionats del Barça.