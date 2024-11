David Bernabéu sentencia el VAR després del Reial Societat-Barça: 'Obre un...'

El Barça va sumar ahir a la nit la segona derrota de la temporada a LaLiga, deixant el seu avantatge amb el Reial Madrid en sis punts, amb l'equip blanc tenint encara un partit pendent. Els de Hansi Flick no van acabar de mostrar aquesta versió tan extraordinària a què ens han acostumat en aquest primer tram de la temporada. A més, no van poder comptar amb la seva millor carta ofensiva, la de Lamine Yamal; els dos xocs perduts s'han produït en les dues ocasions en què el jove no ha pogut estar d'inici.

Sheraldo Becker va anotar l'únic gol del partit; va ser al 33' i el marcador ja no va tornar a moure's. Abans de rebre aquest gol, el Barça n'havia anotat un gràcies a una gran volea de Robert Lewandowski des de dins de l'àrea. Tot i això, el fora de joc automàtic ha determinat que el polonès estava en posició antireglamentària abans de rematar a porta.

Això sí, les imatges van mostrar que uns miserables centímetres de la bota superaven la línia que marcava la legalitat. Però quan aquest frame es va mostrar a la televisió i es va publicar en xarxes socials, alguna cosa no encaixava. I és que sembla que hi ha un error i la tecnologia va confondre la bota de Nayef Aguerd amb la de Robert Lewandowski, de manera que el gol hauria d'haver pujat al marcador.

| Movistar Plus+

Les protestes del barcelonisme

I els aficionats del Barça van esclatar de cabreig després de conèixer aquesta fallada del fora de joc semiautomàtic, aquesta nova implementació a LaLiga. Les xarxes socials es van inundar de protestes i el barcelonisme no podia creure que ningú s'hagués adonat de la decisió en directe. Un dels culers que va fer pública la seva indignació va ser el conegut periodista David Bernabéu.

"Sé que el semiautomàtic ha validat moltes fores de joc a favor del Barça. Però una cosa és dubtar del frame de la imatge respecte al passador i una altra és que la màquina confongui el peu del receptor amb el del defensa. Això és heavy i obre un abans i un després sobre el sistema”, protestava David Bernabéu.

El cap de setmana passada, el fora de joc semiautomàtic, sense anar més lluny, va anul·lar dos gols de l'Espanyol per trobar-se els jugadors en posicions antireglamentàries per molt pocs centímetres. I en alguna d'aquestes accions es va dubtar si el frame escollit per analitzar la posició del jugador era la correcta o no. El que és clar és que és la primera ocasió a LaLiga on es comet un error d'aquest calibre. I ha tocat al Barça ser la víctima.