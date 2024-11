Josep Pedrerol es pronuncia sobre el substitut de Militao: 'Crec que el Reial Madrid...

El Reial Madrid travessa un moment complicat pel que fa a lesions, especialment en defensa. A la baixa de Dani Carvajal, que fa unes setmanes es va lesionar de gravetat, cal sumar-hi la d'Eder Militao, del mateix calibre, que també es perdrà la resta de la temporada. Lucas Vázquez també va patir dolors musculars a l'últim xoc i estarà absent durant aproximadament un mes. David Alaba, per la seva banda, encara s'està recuperant del trencament de lligaments i hauria de tornar al gener; Antonio Rüdiger és l'únic central sa.

Aquestes baixes han generat un debat dins del madridisme sobre la necessitat de reforçar la plantilla al mercat d'hivern i qui hauria d'ocupar el lloc de Militao. Davant d'aquesta situació, diverses veus de l'entorn del club han començat a plantejar possibles solucions per reforçar la defensa defensiva.

| El Chiringuito

Un dels que no ha trigat a donar la seva opinió ha estat Josep Pedrerol, periodista i presentador d'El Chiringuito. Conegut per la seva proximitat al club i la seva habilitat per prémer l'opinió del madridisme, Pedrerol ha volgut aportar la seva perspectiva sobre el substitut de Militao. En les seves declaracions, el periodista ha estat clar en la seva postura, expressant que, en lloc de buscar fitxatges externs, el Reial Madrid hauria d'apostar pels jugadors del planter per cobrir la baixa de Militao a la defensa.

Aquestes van ser les seves paraules: “Anem amb la greu lesió de Militao. Veurem què passa amb el substitut. Sincerament, crec que el Madrid ha d'apostar per la seva pedrera, des del meu punt de vista”. Aquestes declaracions posen de manifest la confiança del periodista en el talent juvenil del club, suggerint que dins del planter blanc podria trobar-se la solució per a aquesta difícil situació a la defensa.

Alternatives més experimentades

Tot i això, aquesta visió no és compartida per tots els aficionats, ja que alguns consideren que la baixa de Militao és prou greu per justificar la incorporació d'un defensor experimentat. Tot i que el planter és una opció valuosa, la manca d'experiència en competicions d'alt nivell podria ser un factor en contra en un moment en què el Reial Madrid necessita mantenir la solidesa defensiva per competir per títols a totes les competicions.

En aquest ordre d'idees, els últims dies s'ha relacionat tant Sergio Ramos com Aymeric Laporte amb el Reial Madrid. El sevillà arribaria de franc, ja que es troba sense equip, i el cost del basc oscil·la entre els 10 i els 12 milions d'euros.