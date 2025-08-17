Ramón Álvarez de Mon a lo Roncero contra el Barça: 'Lo verdaderamente importante...'

LaLiga apenas comienza y ya tiene su primer gran debate. El partido entre Mallorca y Barça no solo dejó goles y expulsiones, también un vendaval de reacciones en redes sociales. Entre ellas destacó la de Ramón Álvarez de Mon, que utilizó el sarcasmo para comentar la situación. Su mensaje, lanzado en Twitter, se viralizó rápidamente y encendió el debate en plena noche futbolera.

El choque se desequilibró antes del descanso con dos expulsiones y una jugada que desató protestas. Primero cayó Manu Morlanes, que recibió dos amarillas en apenas media hora. Poco después, Muriqi golpeó con los tacos en la cara de Joan García y fue expulsado tras revisión del VAR.

La tensión creció aún más con el segundo gol azulgrana. Ferran Torres marcó mientras Raíllo seguía tendido en el césped después de un golpe de Lamine Yamal. El árbitro Munuera Montero permitió seguir la jugada y validó el tanto, generando indignación en jugadores locales y también en numerosos periodistas vinculados al Real Madrid.

El tuit de Álvarez de Mon y el recuerdo del hacker

En ese ambiente cargado apareció la voz de Ramón Álvarez de Mon. “Lo verdaderamente importante es que el hacker era del Madrid”, escribió con tono irónico. El mensaje superó rápidamente las 170.000 visualizaciones y se convirtió en uno de los más comentados del partido.

La referencia al “hacker” no fue casual. El periodista recordó la polémica vivida este verano con Chema Alonso. El especialista en ciberseguridad y reconocido seguidor del Real Madrid fue nombrado responsable del departamento de Inteligencia Artificial del Comité Técnico de Árbitros. Su llegada levantó un enorme revuelo entre el barcelonismo, que denunció un posible conflicto de intereses. Finalmente, Alonso presentó su dimisión antes incluso de que comenzara la temporada.

Las respuestas al comentario de Álvarez de Mon fueron inmediatas. Algunos lo interpretaron como un golpe de humor en medio de la tensión. Otros, sin embargo, lo consideraron una provocación innecesaria en un contexto ya caldeado. Lo que quedó claro es que el episodio del “hacker madridista” sigue presente en la memoria del aficionado culé.

Mientras tanto, el Barça se mostró muy superior sobre el terreno de juego. El equipo de Hansi Flick aprovechó la ventaja numérica y cerró el choque con un 0-3 en Son Moix. Pese a la claridad del marcador, la conversación posterior se centró en las decisiones arbitrales y en los mensajes de periodistas y aficionados.

El tuit de Álvarez de Mon ejemplifica cómo en el fútbol español cada polémica va más allá del césped. Las redes sociales se han convertido en un segundo estadio donde los debates se intensifican. La rivalidad entre Barça y Real Madrid encuentra allí un terreno fértil, donde una simple frase puede detonar horas de discusión.