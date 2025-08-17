Bomba: El Manchester City planta el Borussia Dortmund i fa un favor al Girona

L'inici de curs no ha estat gens positiu per al Girona, que va caure a Montilivi per 1-3 davant el Rayo Vallecano en el xoc inaugural de LaLiga. La imatge oferida pel conjunt de Míchel va ser pobra i ha encès les alarmes sobre la necessitat de reforçar la plantilla. Amb el mercat a la seva recta final, la direcció esportiva busca solucions de qualitat que mantinguin l'equip competitiu.
El Manchester City rebutja el Dortmund i pensa en el Girona
Segons la informació avançada per Sky Deutschland, el Manchester City ha rebutjat una proposta del Borussia Dortmund per Claudio Echeverri. El motiu principal rau en què el club anglès vol enviar el jove argentí cedit al Girona, un dels equips que formen part del City Football Group.
Echeverri, conegut com El Diablito, té només 19 anys i està considerat com una de les majors promeses del futbol sud-americà. Format a River Plate, va ser adquirit pel City i el seu futur immediat estava a l'aire. Ara sembla que Montilivi pot esdevenir l'escenari ideal perquè acumuli minuts a Europa.
El perfil d'Echeverri i el que pot aportar a LaLiga
Mitjapunta creatiu, amb gran visió i capacitat per desequilibrar a l'últim terç, Echeverri és un futbolista diferent. El seu joc entre línies, el regat curt i la facilitat per assistir el converteixen en un talent especial. Tot i que gairebé no ha tingut minuts amb Guardiola al primer equip del City, ja va deixar empremta al Mundial de Clubs marcant un gran gol de falta.
El Girona, que ha perdut potencial ofensiu amb la marxa de peces clau a l'estiu, veuria en ell un reforç de luxe. La seva arribada afegiria dinamisme i variants en atac, just el que l'equip necessita després d'una estrena decebedora a LaLiga.
L'estratègia del City amb la seva joia argentina
El Manchester City no vol desprendre's d'Echeverri de manera definitiva. Va rebutjar l'oferta del Borussia Dortmund precisament perquè incloïa opció de compra. La intenció del club anglès és mantenir el control absolut sobre la progressió d'un jugador cridat a ser important en el futur.
Cedir-lo a un club del City Group, com el Girona, garanteix que el jugador sigui monitoritzat de prop. A més, li permetria adaptar-se al futbol europeu en un context menys exigent que la Premier League, però igualment competitiu.
Expectació a Montilivi pel possible fitxatge
La notícia de l'interès del Girona ha generat il·lusió a l'afició. La derrota davant el Rayo va deixar clar que l'equip necessita un cop d'efecte per recuperar confiança. L'arribada d'una perla mundial com Echeverri encaixaria a la perfecció en aquest paper. El desenllaç es coneixerà en els pròxims dies. El City ha mogut fitxa, el Dortmund queda descartat i el Girona espera pacient. Si no hi ha sorpreses, Montilivi podria rebre un dels talents més prometedors de la pròxima dècada.