Ramon Álvarez de Mon embogeix en veure els jugadors del Barça amb una pilota de platja

Les celebracions del FC Barcelona mai passen desapercebudes, però el que va succeir durant la darrera rua blaugrana ha sobrepassat qualsevol expectativa, fins i tot per als observadors més experimentats en la premsa esportiva i del cor.

En una temporada plena d'emocions, la desfilada del Barça pels carrers de la ciutat comtal ha deixat imatges virals i, també, un nou capítol en l'eterna rivalitat amb el Real Madrid. Aquesta vegada, una senzilla pilota de platja ha desfermat una onada de comentaris, bromes i fins i tot reaccions acalorades entre tertulians i periodistes afins al madridisme, com Ramón Álvarez de Mon.

La "Pilota de platja" salta a l'autobús

Tot va començar quan alguns jugadors del Barça, en ple èxtasi festiu sobre l'autobús descapotable, van aparèixer amb una pilota de platja, llançant-la a l'aire davant de milers d'aficionats. La imatge, que ràpidament va inundar Twitter i TikTok, tenia molt més rerefons del que podia semblar a simple vista.

| Canva

Les xarxes es van omplir de vídeos en què els jugadors bromejaven i, entre rialles, demanaven la "Pilota de platja", en clara al·lusió a un dels episodis més comentats de la temporada: la polèmica amb Vinícius Jr. i la gala de la Pilota d'Or.

La broma no era casualitat. Dies abans, una part del madridisme havia llançat a les xarxes socials el sobrenom "Pilota de platja" per desmerèixer la candidatura de Vinícius Jr. a la Pilota d'Or, especialment després que es filtrés que no seria el guanyador del trofeu aquest any. El terme es va convertir ràpidament en trending topic, amb mems i comentaris irònics tant d'aficionats del Barça com d'altres aficions. Així, els futbolistes blaugrana van decidir apropiar-se de la broma i convertir-la en un dels símbols de la seva rua.

Ramón Álvarez de Mon, el més encès

Però si hi ha algú que no va deixar passar el gest va ser el periodista i analista esportiu Ramón Álvarez de Mon, conegut per la seva defensa aferrissada del Real Madrid i per no mossegar-se la llengua a les xarxes. En veure el vídeo viral, Álvarez de Mon va reaccionar des del seu compte oficial amb un missatge directe dirigit a Vinícius: "Pren nota, @vinijr. La millor venjança és al camp la temporada vinent".

El periodista demanava així a l'estrella brasilera que respongués a les burles amb futbol, subratllant la importància que la revenja es produeixi al terreny de joc i no en les celebracions.

El tuit es va convertir, en poques hores, en un dels més compartits de la jornada. Juntament amb el seu comentari, Álvarez de Mon compartia el vídeo original d'un compte paròdic de seguidors blancs, en què es llegia: "Els jugadors del Barcelona demanant la Pilota de platja. El temps posarà a tothom al seu lloc". La interacció, lluny d'apaivagar l'ambient, va multiplicar la polèmica entre aficions, que van omplir els comentaris d'ironia, reivindicacions i algun que altre dard creuat.

Mentrestant, des del vestidor del Barça el silenci va ser absolut, tot i que els somriures i l'ambient distès a la rua donaven a entendre que els jugadors eren plenament conscients de la repercussió del seu gest. En altres ocasions, tant entrenadors com capitans havien demanat moderació en les celebracions, però aquesta vegada el protagonisme el va acaparar el bon humor i el desig de donar un toc d'atenció a l'etern rival.

| Canva

L'eterna batalla mediàtica

La "guerra de la pilota de platja" és només l'últim exemple de com la rivalitat entre Barça i Real Madrid es trasllada a tots els àmbits, especialment en un any tan tens per les polèmiques arbitrals, les semifinals europees i les aspiracions individuals de jugadors com Vinícius. La reacció d'Álvarez de Mon connecta amb un sentir habitual en la premsa afí al Real Madrid, que entén aquest tipus de gestos com un desafiament directe i una invitació a que la pròxima temporada sigui encara més disputada.

Per als jugadors del Barça, en canvi, la pilota de platja va simbolitzar la capacitat de riure's d'un mateix i d'ironitzar sobre l'actualitat esportiva, donant la volta a les crítiques i convertint-les en motiu de celebració.

La imatge de futbolistes com Pedri o Lamine Yamal alçant la pilota de platja se suma ja a la llarga llista d'anècdotes històriques en les celebracions blaugranes, juntament amb la caiguda viral de Ronald Araújo en la mateixa desfilada, que va ser rebuda amb humor i afecte tant pels seus companys com per l'afició.