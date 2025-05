Lamine Yamal enfonsa Roncero i companyia durant la Rua del Barça: 'Al desembre...'

La celebració del Barça després de conquerir el títol de Lliga ha deixat moments que donaran molt que parlar. I un d'ells porta el nom propi de Lamine Yamal, la jove estrella blaugrana que no ha dubtat a llançar un missatge contundent i amb cert to irònic als crítics habituals del club, especialment dirigit cap a Tomás Roncero i companyia. Enmig de l'alegria, Yamal va decidir recordar amb ironia un dels moments més durs de l'equip aquesta temporada.

Què ha passat?

Tot va ocórrer durant la festiva Rua organitzada pel FC Barcelona per celebrar el recent campionat. En un ambient relaxat i d'absoluta eufòria, diversos jugadors van aprofitar el moment per compartir missatges directes amb l'afició i, de passada, amb els detractors de l'equip blaugrana.

Va ser precisament aquí quan el jove davanter Lamine Yamal, conegut pel seu talent precoç però també per la seva personalitat i espontaneïtat, es va convertir en protagonista inesperat en referir-se de manera sarcàstica als crítics que contínuament menyspreaven el club pels resultats de principis de temporada.

| XCatalunya, FCB

Mentre es desplaçaven sobre l'autobús descobert, amb els carrers de Barcelona abarrotats de seguidors celebrant el títol, Yamal va agafar el micròfon i va dir entre rialles: "No hem guanyat. Al desembre vam perdre tot". Una frase que ràpidament va generar enrenou a les xarxes socials i especialment dirigida als més crítics, encapçalats habitualment per Tomás Roncero, periodista conegut per la seva simpatia cap al Real Madrid i els seus constants atacs al club blaugrana.

Reaccions a la humiliació de Lamine Yamal

La resposta a les xarxes socials no va trigar a arribar, i és que les paraules de Yamal van ser captades per Jijantes FC, el canal del periodista Gerard Romero, molt conegut per oferir contingut exclusiu i desenfadat sobre l'actualitat blaugrana. A Twitter, el vídeo es va viralitzar gairebé immediatament, generant una onada de reaccions positives entre els aficionats culers que van celebrar la ironia i espontaneïtat del jove futbolista.

La referència a Tomás Roncero no va passar desapercebuda, ja que és habitual veure el periodista qüestionar el rendiment del Barça especialment en programes com "El Chiringuito", on les seves opinions són seguides i criticades a parts iguals. Aquesta espècie de revenja verbal de Lamine Yamal va ser interpretada per molts com un gest divertit però significatiu, un missatge de reivindicació cap a aquells que auguraven un fracàs absolut per a l'equip de Xavi Hernández.

| Canva

Fins al moment, Roncero no ha respost directament, encara que és possible que aviat es pronunciï en algun dels espais televisius que habitualment freqüenta. D'altra banda, companys de Yamal al Barça, com Marc Casadó, també es van sumar a aquesta celebració distesa, llançant bromes similars sobre aquells que els van donar per acabats massa aviat.

La declaració de Lamine Yamal reflecteix perfectament el sentir generalitzat a la plantilla blaugrana, que després d'un inici complicat, ha aconseguit recuperar terreny fins a endur-se el títol de Lliga amb una contundència inesperada. Aquest missatge irònic durant la Rua no és només un recordatori de les dificultats passades, sinó també una declaració d'intencions per al futur immediat de l'equip.