Edu Aguirre s'encara amb Hansi Flick durant la Rua del Barça: 'On...?'

En una tarda d'eufòria blaugrana, mentre el FC Barcelona celebrava el seu 28è títol de Lliga amb una multitudinària rua pels carrers de la ciutat, una inesperada intervenció des de les xarxes socials va provocar un moment de tensió i sorpresa. Edu Aguirre, conegut tertulià de 'El Chiringuito de Jugones' i fervent defensor del Real Madrid, va llançar un comentari provocador dirigit a l'entrenador del Barça, Hansi Flick, que no va passar desapercebut.

Què ha passat?

La celebració del triplet domèstic del FC Barcelona —Lliga, Copa del Rei i Supercopa d'Espanya— va assolir el seu punt àlgid amb la tradicional rua que va recórrer des del Spotify Camp Nou fins a l'Arc del Triomf.

Milers d'aficionats es van congregar per vitorejar els seus ídols, entre ells joves promeses com Lamine Yamal i figures consolidades com Pedri i Raphinha. L'ambient festiu es va veure reflectit en l'actitud relaxada i somrient de Hansi Flick, qui gaudia de la seva primera rua com a entrenador del Barça.

| F.C. Barcelona, Pixelshot

No obstant això, enmig de l'aldarull, Edu Aguirre va publicar al seu compte de Twitter un missatge dirigit a Flick que deia: "On són els títols europeus, Hansi?". La publicació, carregada d'ironia, feia referència a l'eliminació del Barcelona a les semifinals de la Champions League davant l'Inter de Milà, en una sèrie que va acabar amb un global de 7-6 a favor del conjunt italià.

El comentari d'Aguirre, encara que realitzat des de la distància i sense presència física a la rua, va generar una onada de reaccions a les xarxes socials. Molts aficionats culers van respondre defensant els èxits de l'equip sota la direcció de Flick, mentre que seguidors madridistes van aprofitar l'ocasió per avivar la rivalitat entre ambdós clubs.

Reaccions a les paraules

Fins al moment, ni Hansi Flick ni el FC Barcelona han emès declaracions oficials respecte al comentari d'Edu Aguirre. No obstant això, en entrevistes recents, Flick ha expressat la seva satisfacció pels èxits obtinguts en la seva primera temporada al capdavant de l'equip, destacant la importància de la unitat i l'esforç col·lectiu. En una roda de premsa posterior a la conquesta de La Lliga, el tècnic alemany va afirmar: "Al Barça cal guanyar, i tres títols està genial".

| Canva

Per la seva banda, el president del club, Joan Laporta, ha elogiat la tasca de Flick i ha assenyalat que la seva contractació va ser una decisió encertada, destacant el seu professionalisme i capacitat per liderar l'equip en moments difícils.

Ridícul innecessari

En l'àmbit mediàtic, la intervenció d'Aguirre ha estat vista per alguns com una provocació innecessària en un moment de celebració per al Barcelona. Altres, no obstant això, consideren que forma part del joc de rivalitats que caracteritza el futbol espanyol.

La rua del FC Barcelona va continuar sense incidents, amb els jugadors i el cos tècnic compartint l'alegria amb els aficionats. L'ambient festiu es va mantenir al llarg del recorregut, i figures com el porter Wojciech Szczesny es van guanyar l'afecte del públic amb gestos simpàtics i propers.

Mentre el FC Barcelona celebra una temporada exitosa, les paraules d'Edu Aguirre serveixen com a recordatori de la intensa rivalitat que existeix entre els dos grans del futbol espanyol.

Serà aquest comentari un simple episodi aïllat o l'inici d'una nova sèrie d'intercanvis entre figures mediàtiques d'ambdós clubs? Només el temps ho dirà, però el cert és que la passió i la rivalitat en el futbol espanyol segueixen tan vives com sempre.