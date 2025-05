Forta caiguda de Ronald Araujo a la Rúa del Barça: 'Va...'

per Pol Nadal

En una jornada marcada per l'eufòria i el júbil després de conquerir el triplet nacional, el FC Barcelona va celebrar amb una multitudinària rua pels carrers de la ciutat comtal. No obstant això, un moment inesperat protagonitzat per Ronald Araújo va captar l'atenció de tots i es va convertir en un dels episodis més comentats de la jornada.

Què ha passat?

Durant el recorregut en autobús descobert des del Spotify Camp Nou fins a l'Arc de Triomf, el central uruguaià va intentar tornar una pilota llançada pels aficionats. En executar el gest, Araújo va perdre l'equilibri i va caure d'esquena al passadís del vehicle, provocant les rialles dels seus companys, entre ells Dani Olmo i Eric García. Les xarxes socials ho tenien clar: "va begut"

L'incident, captat per múltiples càmeres i compartit a les xarxes socials, es va viralitzar ràpidament, convertint-se en un meme entre els seguidors culers. Malgrat la caiguda, Araújo no va patir lesions i va continuar participant activament en la celebració.

| XCatalunya, Canva

Reaccions dels aficionats

Fins al moment, ni el club ni Araújo han emès declaracions oficials sobre l'incident. No obstant això, la reacció generalitzada ha estat d'humor i simpatia cap al jugador. Els aficionats han compartit el vídeo en plataformes com Instagram i TikTok, acompanyant-lo de missatges de suport i bromes afectuoses.

Aquest episodi ocorre en un context on Araújo ha estat al centre de l'atenció mediàtica. Recentment, el defensor va ser objecte de crítiques després de l'eliminació del Barça a les semifinals de la Champions League davant l'Inter de Milà, on el seu rendiment va ser qüestionat. A més, ha afrontat rumors sobre una possible sortida del club, encara que el seu contracte va ser renovat fins al 2031, amb una clàusula de rescissió que permetria la seva marxa al final de la temporada.

Compromís amb l'equip

Malgrat aquests desafiaments, Araújo ha demostrat resiliència i compromís amb l'equip. La seva participació en la rua, malgrat el petit contratemps, reflecteix el seu desig de celebrar juntament amb els seus companys i l'afició els èxits de la temporada.

En resum, la caiguda d'Araújo durant la rua del Barça s'ha convertit en un moment anecdòtic que ha afegit un toc d'humor a una jornada de celebració. Lluny d'entelar la festa, l'incident ha humanitzat encara més un jugador que, malgrat les adversitats, continua sent una peça clau en el conjunt blaugrana.

Serà aquest episodi recordat com una simple anècdota o marcarà un punt d'inflexió en la relació d'Araújo amb l'afició? Només el temps ho dirà.