Ramon Álvarez de Mon dona 2 noms: Blindada la defensa del Reial Madrid amb fitxatges

La temporada actual del Real Madrid està deixant clar que reforçar la defensa és una necessitat urgent. Els problemes físics i les contínues rotacions obligades per lesions, a més del baix nivell d'alguns, han deixat molt exposada la plantilla blanca, provocant crítiques cap a Carlo Ancelotti, qui ha hagut d'improvisar alineacions setmana rere setmana. Però la directiva ja s'ha posat en marxa, i dos prometedors reforços defensius estan cada cop més a prop d'aterrar a la capital espanyola.

Els problemes defensius han marcat el curs 2024/2025 del Real Madrid. Carlo Ancelotti, acostumat a l'estabilitat i solidesa al darrere, s'ha vist obligat a reconvertir jugadors, improvisant solucions que no sempre han sortit bé. Una de les posicions més afectades ha estat, sens dubte, la de lateral en ambdues bandes.

Davant aquest panorama, des de fa unes setmanes ja es dona per fet el fitxatge pràcticament tancat del lateral dret Trent Alexander-Arnold, procedent del Liverpool, un moviment destinat a solucionar els desajustos en aquest sector. Però la tasca no acaba aquí, ja que ara la prioritat passa per reforçar l'eix central de la defensa i el carril esquerre, posicions en les quals el Real Madrid ha patit molt aquesta temporada.

Els escollits per la direcció esportiva del Real Madrid

Segons ha revelat el periodista Ramón Álvarez de Mon, conegut per les seves encertades exclusives sobre el club blanc, el Real Madrid treballa intensament per tancar els fitxatges de Dean Huijsen i Álvaro Carreras. La informació coincideix amb el que avançat prèviament per mitjans com El Chiringuito, cosa que augmenta considerablement la credibilitat de la notícia.

Dean Huijsen és un jove defensa central holandès que actualment milita al Bournemouth, en el que està sent el seu any d'explotació. Amb tan sols 20 anys, ha cridat l'atenció de nombrosos grans d'Europa gràcies a la seva alçada (1,95 metres), potència física i excel·lent sortida de pilota. El seu perfil s'adapta perfectament a l'estil que busca Ancelotti: contundència defensiva i habilitat en la construcció del joc des del darrere. El Madrid està negociant per rebaixar la clàusula de rescissió i reduir les comissions del fitxatge, claus per concretar l'operació.

Álvaro Carreras, per la seva banda, representa un retorn a casa. El lateral esquerre de 22 anys va passar per les categories inferiors del Madrid entre 2017 i 2020 abans de marxar al Manchester United i després al Benfica, club en el qual s'ha desenvolupat enormement, destacant per la seva velocitat, rigor tàctic i capacitat per incorporar-se a l'atac. La seva incorporació respon directament a les mancances evidents que ha patit l'equip blanc al carril esquerre aquesta temporada.

A temps per al Mundialet?

L'objectiu del Real Madrid és que ambdós jugadors puguin incorporar-se el més aviat possible, idealment en les pròximes setmanes, per poder disputar el Mundial de Clubs que comença a mitjans de juny. De concretar-se ambdós fitxatges, Xabi Alonso, qui es preveu que també s'anunciï aviat, comptaria amb tres reforços defensius (incloent-hi Alexander-Arnold), permetent-li afrontar amb garanties aquest prestigiós torneig i la pròxima temporada.