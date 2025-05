Josep Pedrerol ho confirma, Florentino paga: 4 fitxatges del Madrid per al Mundialito

La temporada del Real Madrid ha deixat molt a desitjar per als seus aficionats. Lluny han quedat aquells dies en què dominava Europa i era temut pels seus rivals, especialment el seu etern contrincant, el FC Barcelona, que li ha guanyat els quatre enfrontaments directes d'aquest curs. Els dubtes sobre la plantilla i la gestió de Carlo Ancelotti han generat un ambient d'incertesa que obliga la directiva blanca a actuar amb urgència.

Florentino Pérez busca una revolució

Florentino Pérez no està disposat que la crisi s'estengui. Josep Pedrerol, reconegut periodista esportiu i conductor del programa El Chiringuito, va confirmar aquest dilluns que el president madridista ja té definits quatre fitxatges estratègics per encarar el pròxim Mundialito de Clubs, que començarà el 15 de juny. I no es tracta només de futbolistes; també hi haurà canvi a la banqueta, una mesura que busca fer un gir radical a l'estil i rendiment de l'equip.

L'actual entrenador, Carlo Ancelotti, finalitzarà el seu cicle al Real Madrid el pròxim 25 de maig. El seu successor ja està decidit: serà Xabi Alonso, un home que coneix perfectament la casa i que ha destacat en els últims anys per imposar un estil ofensiu i modern en els seus equips.

Els fitxatges confirmats per Pedrerol

Encara que Pedrerol en el seu programa va mantenir en secret inicialment els noms de dos dels fitxatges, sí que va avançar que arribarien un lateral esquerre, un central, i va revelar un dels grans bombes, que ja és sabut pràcticament per tots: l'anglès Alexander-Arnold. Posteriorment, el col·laborador Diego Plaza va aclarir totes les incògnites en l'edició de dimarts, anunciant el jove central neerlandès Dean Huijsen i el lateral esquerre Álvaro Carreras, qui ja coneix Valdebebas després del seu pas pel filial blanc entre 2017 i 2020.

Aquests moviments tenen sentit estratègic. Alexander-Arnold, procedent del Liverpool, és un dels millors laterals drets del món. Als seus 26 anys, aporta una sortida neta, gran visió per generar joc des del darrere i destacada capacitat ofensiva. D'altra banda, Dean Huijsen, defensa neerlandès que ha brillat al Bournemouth en el seu primer any a l'elit, és vist com una promesa capaç d'assumir el relleu generacional necessari després d'una temporada desastrosa en defensa, especialment en els partits clau davant el Barça. La seva alçada, contundència i bona sortida de pilota poden aportar solidesa i lideratge al darrere.

Finalment, Álvaro Carreras torna per cobrir la banda esquerra, zona debilitada aquesta campanya a causa de lesions i el baix rendiment de jugadors com Ferland Mendy. El gallec coneix perfectament la dinàmica i exigència del club, cosa que facilitarà la seva ràpida adaptació, i la doctrina de Xabi Alonso s'adapta a la perfecció a la seva idiosincràsia futbolística.

Un Mundialito per recuperar prestigi

L'arribada de Xabi Alonso a la banqueta i aquests reforços busquen reactivar el Madrid en el Mundialito, torneig que podria servir com a punt d'inflexió i recuperació del prestigi perdut durant la temporada. Pérez sap que el club blanc necessita recuperar ràpidament la identitat competitiva que l'ha distingit històricament.

Mentrestant, l'afició madridista està expectant, esperant veure a la gespa la transformació anunciada per Pedrerol i recolzada per Florentino. El temps dirà si aquestes incorporacions són suficients per tornar el Real Madrid al lloc que mereix o si la crisi requereix solucions encara més profundes.