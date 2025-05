Fabio Capello assenyala tres jugadors del Reial Madrid, Juanma Castaño al·lucina

per Iker Silvosa

La temporada 2024-2025 del Real Madrid continua generant controvèrsia entre figures destacades del futbol internacional. L'últim a alçar la veu ha estat el llegendari tècnic italià Fabio Capello, qui ha assenyalat amb claredat algunes de les estrelles madridistes enmig del debat sobre el decebedor rendiment de l'equip.

Un Madrid desequilibrat

L'arribada de Kylian Mbappé al Real Madrid es va considerar en el seu moment com el gran fitxatge que retornaria l'equip al més alt d'Europa. No obstant això, la realitat ha resultat ser molt diferent; o, almenys, aquest és el parer de Capello. L'atacant francès, malgrat haver tingut un rendiment individual extraordinari, sent el màxim golejador de l'equip, sembla haver alterat profundament l'equilibri tàctic i emocional de la plantilla.

En aquest context, Fabio Capello, un entrenador reconegut per la seva exigència tàctica i disciplina, no ha dubtat a expressar públicament la seva opinió sobre els efectes col·laterals del fitxatge estrella del club merengue.

| Real Madrid

Capello apunta a Mbappé, Vinícius i Bellingham

Durant la seva participació en el popular programa 'El Partidazo de COPE', Capello va mantenir un diàleg revelador amb el periodista Juanma Castaño. L'italià va assenyalar directament a tres jugadors clau del Real Madrid: Kylian Mbappé, Vinícius Jr. i Jude Bellingham.

"M'ha semblat que amb l'arribada de Mbappé han tingut una competició física, tècnica i també de col·locar-se al camp. No s'han ajudat prou", va afirmar Capello, deixant clar que la incorporació del davanter francès ha alterat les dinàmiques internes i externes de l'equip.

Davant aquestes paraules, Juanma Castaño, sorprès per l'afirmació, va preguntar directament: "Vostè creu que l'arribada de Mbappé ha perjudicat el rendiment de Vinícius i de Bellingham?". Capello, sense dubtar-ho, va respondre de manera taxativa: "Sí, per l'equilibri que tenien abans. Mbappé és un jugador fantàstic, això és indiscutible, però l'equip necessita equilibri".

On és el problema?

L'opinió de Capello apunta a una qüestió clau: el desequilibri tàctic del Real Madrid. Abans de l'arribada del francès, Vinícius i Bellingham eren peces fonamentals en un esquema on cada jugador tenia clarament definides les seves funcions. La presència dominant de Mbappé ha obligat a redistribuir responsabilitats, generant confusió i menys col·laboració al camp.

Especialment cridaner ha estat la davallada en el rendiment del brasiler Vinícius Jr., qui solia ser protagonista en atac, i ara sembla desubicat en el nou esquema. D'altra banda, Jude Bellingham, que havia brillat amb força en la seva primera temporada, ara enfronta dificultats per trobar espais i associar-se amb els seus companys.

Aquesta anàlisi crítica arriba en un moment clau per al Real Madrid, just quan es prepara la sortida de Carlo Ancelotti i l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta madridista. La perspectiva de Capello subratlla un desafiament central per al nou entrenador: restaurar l'equilibri tàctic de l'equip, sense menysprear la qualitat individual de les seves estrelles.