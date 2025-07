Rafa Yuste ataca l'Athletic pel fitxatge de Nico Williams: 'Estan fent...'

El fitxatge de Nico Williams pel FC Barcelona s'ha convertit en el gran culebrot del mercat d'estiu. El que va començar com una simple reunió entre el seu agent i Deco el passat 13 de juny, ha escalat fins a convertir-se en una guerra freda entre dues institucions històriques: el Barça i l'Athletic Club.

El vicepresident del Barça, Rafa Yuste, ha alçat la veu per denunciar el que considera una “pressió sentimental” exercida pel club bilbaí per retenir l'extrem internacional. Yuste lamenta que aquesta estratègia pugui danyar la relació entre ambdues entitats, històricament exemplar, i no contribueix a facilitar el traspàs.

L'Athletic busca frenar l'operació per la via institucional

El detonant de les tensions ha estat la reunió sol·licitada per l'Athletic a LaLiga per saber si el Barcelona podria fer front al cost del fitxatge de Nico. El club basc, temorós de perdre una de les seves joies més grans, no vol que la sortida del jugador es produeixi sense garanties legals i financeres per part dels blaugrana.

| FC Barcelona, XCatalunya, YouTube: Mundo Deportivo, YouTube: DAZN ES

“El Barça paga un 40% més d'impostos que l'Athletic”, es defensava Eduard Romeu, vicepresident econòmic del club català. Des de la directiva culer insisteixen que tot està en regla i que només falta que el jugador doni el sí definitiu. Tanmateix, Nico Williams ha demanat garanties d'inscripció per no repetir el fiasco de l'estiu passat.

El jugador vol evitar un altre cas fallit com el 2024

Fonts properes a la negociació asseguren que l'any passat Nico va estar molt a prop de signar pel Barça, però l'operació es va ensorrar a l'últim moment per problemes financers del club català. Aquesta experiència va deixar empremta a l'entorn del jugador, que ara exigeix transparència i fermesa abans de comprometre's.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Athletic Club

Mentrestant, l'afició de l'Athletic viu amb indignació els rumors de sortida. Fins i tot s'han produït nous actes vandàlics contra el mural on apareixen els germans Williams al costat de Muniain i De Marcos. El missatge és clar: part de la graderia no perdona la possibilitat de perdre la seva estrella més mediàtica.

Rafa Yuste demana calma i llança un missatge a l'Athletic

“Els socis del Bilbao són intel·ligents i saben que qualsevol jugador a Espanya o al món, si vol marxar d'un equip, marxa i si no, es queda”, va declarar Yuste a l'Assemblea de la RFEF. La seva intenció, assegura, és destensar l'ambient i recuperar la cordialitat entre clubs.

Malgrat les seves paraules conciliadores, també va deixar caure que des de fa temps els dirigents de l'Athletic “no estan gaire convençuts ni contents amb el Barcelona”. Un distanciament que, si no es corregeix, podria marcar un abans i un després en la relació entre ambdós equips.

L'operació, gairebé tancada a falta de la llum verda final

En l'àmbit esportiu, el Barça considera Nico Williams una peça clau per al seu nou projecte. La seva joventut, desequilibri i capacitat per jugar per ambdues bandes el converteixen en un perfil ideal per reforçar la plantilla de Hansi Flick. A més, el seu fitxatge seria un gest clar de renovació després de les sortides de jugadors com Raphinha o Ferran Torres.

Tot està pràcticament acordat entre les parts. El contracte, el salari, les primes… només falta que Nico doni el seu vistiplau definitiu. Al club confien que l'acord es tanqui aquesta mateixa setmana, a falta de concretar alguns tràmits amb LaLiga.

Un fitxatge de futur amb impacte immediat

Nico Williams ha decidit fer el salt i el Barça no vol deixar-lo escapar. Amb 22 anys i una Eurocopa brillant a l'esquena, la seva arribada suposaria un dels grans cops del mercat. Ara, la pilota és a la seva teulada. Només falta una signatura perquè l'afició culer tingui nou ídol a la banda esquerra del Camp Nou.