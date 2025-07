Gerra d’aigua freda per al Barça: el Chelsea li pren el seu fitxatge preferit

El futbol europeu es mou a ritme de traspassos, i un dels grans moviments de l'estiu podria tenir com a protagonistes la Serie A i la Premier League. El Milan, immers en una profunda reestructuració després d'una temporada decebedora, valora seriosament desprendre's d'una de les seves peces més valuoses. I el Chelsea, disposat a revolucionar la seva davantera, ha posat tota la carn a la graella per fitxar aquest jugador

L'equip anglès no està satisfet amb el rendiment dels seus actuals davanters, i la direcció esportiva encapçalada per Enzo Maresca ja ha marcat prioritats clares. Un dels noms sobre la taula és el d'una figura clau del conjunt rossonero, el futur del qual sembla cada cop més lluny de San Siro, tot i tenir contracte vigent fins al 2028

El Chelsea, flamant campió de la Conference League, necessita fitxatges de pes, especialment en atac, on els actuals davanters no han rendit al nivell esperat. Maresca veu en aquest jugador del Milan el referent ofensiu que necessita el seu projecte

Contactes avançats i una xifra desvetllada

Segons el mitjà britànic CaughtOffside, les negociacions entre el Milan i el Chelsea no només han començat, sinó que avancen a bon ritme Ambdós clubs estan en contacte des de fa setmanes i la predisposició mútua està facilitant el procés. El més cridaner del cas és que ja s'ha filtrat la quantitat que els anglesos estarien disposats a pagar per tancar el traspàs

Fonts properes a l'operació parlen d'una xifra que rondaria els 62,5 milions de lliures. Això, al canvi actual, representa poc més de 74 milions d'euros. Una suma que, donades les circumstàncies, el Milan estaria disposat a acceptar si es formalitza en els pròxims dies. La Premier està disposada a pescar al riu remogut de la Serie A

Xifres que avalen el seu cartell internacional

En les últimes temporades ha demostrat la seva capacitat de desbordament, la seva potència física i el seu olfacte de gol. Només aquesta campanya ha signat 12 gols i 13 assistències en totes les competicions, consolidant-se com un dels atacants més determinants del campionat italià

El seu rendiment no ha passat desapercebut, i diversos clubs s'han interessat en ell en anys anteriors. Tanmateix, ara sembla que ha arribat el moment de fer el salt definitiu. Als seus 25 anys, amb 70 gols acumulats al Milan, la Premier es perfila com el seu pròxim destí… sempre que el Chelsea mogui fitxa amb decisió

El nom que sona fort: Rafael Leão

Sí, el protagonista d'aquesta operació és Rafael Leão, l'extrem portuguès que ha estat una de les poques llums del Milan aquesta temporada. El seu desequilibri, la seva capacitat per jugar tant per l'esquerra com pel centre, i la seva maduresa futbolística el converteixen en una aposta segura. El Chelsea està decidit a tancar el seu fitxatge com més aviat millor… i els 74 milions podrien ser només el principi

El fitxatge de Rafael Leão pel Chelsea marcaria un cop sobre la taula al mercat. Amb el seu talent i joventut, pot convertir-se en el nou referent ofensiu de l'equip londinenc i revitalitzar el seu projecte esportiu