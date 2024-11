El punt fort del RCD Espanyol a l'inici de temporada: 'No es descarta...'

L'Espanyol començava la temporada sense massa esperances. Els jugadors que havien arribat no acabaven d'il·lusionar i la sensació era que si aconseguien la permanència seria una fita que fregaria el miracle. De moment, però, amb més d'una quarta part de la competició disputada, els periquitos estan fora de les places de descens. Actualment, són l'equip que marca la salvació amb 10 punts de 33. Només té un punt més que Las Palmas, que és el primer equip que perdria la categoria si s'acabés ara la lliga. Una d'aquestes raons és Joan Garcia.

El porter català de 23 anys s'ha convertit en una de les revelacions de la temporada, vist que, malgrat haver encaixat 19 gols i haver deixat la porteria a zero en només un duel, ha realitzat actuacions d'un mèrit increïble. De fet, en els set primers partits d'aquest curs, Joan Garcia va ser el porter que més acurades va realitzar de les 5 grans lligues (40), quasi una desena més que el segon classificat.

A més, també va ser el segon porter amb una millor ràtio de parades per duel, només superat per Hermansen del Leicester City. La seva millor actuació va ser contra el Betis, partit en què va realitzar deu intervencions i va aturar un penal a Abde. Joan Garcia va començar la temporada passada com a suplent, però a principis de març es va convertir en titular. Amb ell a la porteria, l'Espanyol va encaixar 8 gols en 18 enfrontaments i va deixar la porteria a zero en 7 d'aquests.



Cal recordar que en els darrers dies del mercat, Joan Garcia va estar molt a prop de fer les maletes i marxar a l'Arsenal. Els anglesos buscaven un porter suplent davant la sortida de Ramsdale i van pensar que el de Sallent era la millor opció. L'Espanyol, que no el volia vendre, es remetia a la seva clàusula de rescissió, la qual s'eleva als 30 milions d'euros. Els anglesos, malgrat presentar ofertes formals, no van arribar mai a la xifra que demanava l'Espanyol i es van acabar rendint

Finalment, van fitxar a Neto. Les seves bones actuacions han despertat l'interès de clubs de primera fila, qui estan disposats a pagar la seva clàusula de rescissió. De fet, hi ha qui considera que la xifra per la qual podria sortir és molt baixa tenint en compte les seves prestacions i potencial. I això que se situaria al top 10 de porters més cars de la història. De moment, el porter blanc-i-blau no ha anat convocat amb la selecció espanyola absoluta, tot i que el passat estiu va ser el porter suplent d'Arnau Tenas als Jocs Olímpics, on no va disputar cap partit.

| XCatalunya

La sortida podria tenir lloc el proper estiu

Malgrat que Joan Garcia té contracte amb el 2028, no es descarta que el pròxim mercat de fitxatges faci les maletes per anar-se'n a un equip més poderós, sobretot, si l'Espanyol no aconsegueix la permanència. Pel que se sap, els dos equips amb qui més se l'ha vinculat de cara una transferència en un futur són l'Atlètic de Madrid, qui buscaria un substitut per Oblak, i l'Arsenal, qui no es descarta que torni a intentar la seva incorporació.

També s'ha rumorejat que el Barça i el Reial Madrid podrien anar al seu darrere. Haurem d'estar ben alerta al futur de Joan Garcia, atès que, en aquestes primeres jornades, ha demostrat que té el nivell i el potencial per aconseguir un rol important en un equip amb aspiracions més altes.