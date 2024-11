El punto fuerte del RCD Espanyol en el inicio de temporada: 'No se descarta...'

El Espanyol empezaba la temporada sin demasiadas esperanzas. Los jugadores que habían llegado no acababan de ilusionar y la sensación era que si conseguían la permanencia sería un hito que frotaría el milagro. De momento, pero, con más de una cuarta parte de la competición disputada, los periquitos están fuera de las plazas de descenso. Actualmente, son el equipo que marca la salvación con 10 puntos de 33. Solo tiene un punto más que Las Palmas, que es el primer equipo que perdería la categoría si se acabara ahora la liga. Una de estas razones es Joan Garcia.

El portero catalán de 23 años se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada, viste que, a pesar de haber encajado 19 goles y haber dejado la portería a cero en solo un duelo, ha realizado actuaciones de un mérito increíble. De hecho, en los siete primeros partidos de este curso, Joan Garcia fue el portero que más cuidadosas realizó de las 5 grandes ligas (40), casi una decena más que el segundo clasificado. Además, también fue el segundo portero con una mejor ratio de paradas por duelo, solo superado por Hermansen del Leicester City. Su mejor actuación fue contra el Betis, partido en que realizó diez intervenciones y paró un penalti a Abde. Joan Garcia empezó la temporada pasada como suplente, pero a principios de marzo se convirtió al titular. Con él a la portería, la Espanyol encajó 8 goles en 18 enfrentamientos y dejó la portería a cero en 7 de estos.



Hay que recordar que en los últimos días del mercado, Joan Garcia estuvo muy cerca de hacer las maletas y marchar al Arsenal. Los ingleses buscaban un portero suplente ante la salida de Ramsdale y pensaron que el de Sallent era la mejor opción. El Espanyol, que no lo quería vender, se remitía en su cláusula de rescisión, la cual se eleva a los 30 millones de euros. Los ingleses, a pesar de presentar ofertas formales, no llegaron nunca a la cifra que pedía la Espanyol y se acabaron rindiendo.

Finalmente, ficharon a Neto. Sus buenas actuaciones han despertado el interés de clubes de primera fila, quien están dispuestos a pagar su cláusula de rescisión. De hecho, hay quién considera que la cifra por la cual podría salir es muy baja teniendo en cuenta sus prestaciones y potencial. Y esto que se situaría al top 10 de porteros más caros de la historia. De momento, el portero blanquiazul no ha ido convocado con la selección española absoluta, a pesar de que el pasado verano fue el portero suplente de Arnau Tenas en los Juegos Olímpicos, donde no disputó ningún partido.

Su salida podría darse el próximo verano

A pesar de que Joan Garcia tiene contrato con el 2028, no se descarta que el próximo mercado de fichajes haga las maletas para irse a un equipo más poderoso, sobre todo, si el Espanyol no consigue la permanencia. Por el que se sabe, los dos equipos con quienes más se lo ha vinculado de cara una transferencia en un futuro son el Atlético de Madrid, quien buscaría un sustituto por Oblak, y el Arsenal, quien no se descarta que vuelva a intentar su incorporación.

También se ha rumoreado que el Barça y el Real Madrid podrían ir detrás. Tendremos que estar bien alerta al futuro de Joan Garcia, dado que, en estas primeras jornadas, ha demostrado que tiene el nivel y el potencial para conseguir un rol importante en un equipo con aspiraciones más altas.