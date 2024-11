El crac de l'Oviedo a punt de debutar, Marcelo Bielsa en parla molt bé: 'Té...'

Marcelo Bielsa, el carismàtic i exigent tècnic argentí, ha posat els ulls en una de les promeses del futbol d'Uruguay. Com a actual seleccionador d'Uruguai, Bielsa s'enfronta a la difícil tasca de conformar una davantera competitiva, en què Darwin Núñez, del Liverpool, és una de les poques certeses. Tot i això, el seleccionador ha deixat clar que té "moltíssimes esperances" en un nom que pot sonar menys conegut, però que per a ell és clau en el futur de la Celeste: Federico Viñas. El davanter, que actualment juga al Reial Oviedo, podria fer el seu debut tan esperat amb l'equip carbaió després d'haver-se recuperat d'una greu lesió al tendó d'Aquil·les.

Fede Viñas va arribar al Real Oviedo aquest estiu com una oportunitat de mercat, gràcies al suport del Grup Pachuca, propietari del club espanyol i també dels drets del futbolista a través del Club León de Mèxic. Aquesta cessió representa una aposta tant per al jugador com per al club, que espera aprofitar el talent per reforçar l'atac i lluitar per l'ascens a Primera Divisió. Però la història de Viñas podria haver estat molt diferent. Abans de la lesió al maig, que es va produir mentre estava concentrat amb la selecció uruguaiana, el davanter va estar a punt de signar amb el Nàpols en un traspàs valorat en 23 milions d'euros. El trencament del tendó va truncar aquesta oportunitat, i el jugador va trobar a l'Oviedo una segona oportunitat a Europa.

Marcelo Bielsa, que sempre ha tingut un ull per detectar talent jove, ha parlat públicament sobre el potencial de Viñas, col·locant-lo com una de les promeses més importants del futbol uruguaià. En una entrevista recent, Bielsa va esmentar que Fede Viñas és "un jugador que té un futur molt important", cosa que ha generat gran expectativa no només a Uruguai, sinó també entre els aficionats de l'Oviedo. La confiança del tècnic argentí és un aval important per al davanter, que ara busca demostrar al Reial Oviedo que està a l'altura de les expectatives.

Tot i que Viñas encara no ha debutat amb el Reial Oviedo, l'entrenador Javi Calleja ha assenyalat que la seva participació és molt propera. El tècnic va suggerir que podria ser una peça clau a l'atac d'Oviedo. Tot i això, Viñas haurà de competir pel lloc amb Alemao, l'actual davanter titular de l'Oviedo, que es troba en gran forma. L'arribada de l'uruguaià afegeix profunditat i versatilitat al'atac de l'equip, encara que Calleja ha deixat clar que el procés d'integració serà gradual.

El nou Lukaku

En la presentació oficial amb l'Oviedo, Viñas es va descriure com un davanter "aguerrit, com tot uruguaià", que gaudeix del contacte físic i de jugar d'esquena. Als 25 anys, Viñas s'ha forjat una reputació com un atacant físic i compromès, i ell mateix s'ha comparat amb Romelu Lukaku, destacant similituds en l'estil de joc: tots dos gaudeixen de pivotejar, jugar d'esquena a l'arc i són esquerrans. Aquesta descripció ha generat encara més expectació entre els seguidors de l'Oviedo, que hi veuen un davanter capaç de fer la diferència en moments decisius.

Viñas va començar a destacar al seu país natal, Uruguai, i aviat va cridar l'atenció del Club Amèrica de Mèxic, on es va consolidar i va mostrar els seus dots com a golejador. Després d'un reeixit pas per Amèrica, on va anotar 24 gols i va fer quatre assistències en 122 partits, va fitxar pel Club León, també a Mèxic. A Lleó, el seu rendiment es va disparar: en 36 partits, va marcar 16 gols i va donar cinc assistències, fet que el va convertir en el màxim golejador del Clausura amb vuit gols en 17 partits. Aquest rendiment va ser suficient per captar l'interès de diversos clubs europeus, incloent-hi el Nàpols, abans que la seva lesió frustrés el fitxatge.

Ja recuperat, doncs, el seu debut és cada cop més a prop. De fet, es podria produir en les properes setmanes, en què el Reial Oviedo rep l'Albacete i després visita el Tenerife. Això sí, ho tindrà certament complicat per arrabassar el lloc a un dels jugadors més importants de l'elenc asturià, Alemao.