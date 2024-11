Simeone preocupat: Volen treure Pablo Barrios de l'Atlètic de Madrid

Pablo Barrios s'ha convertit en una peça clau per a l'Atlètic de Madrid sota el comandament de Diego Simeone, destacant com un dels joves amb més projecció a LaLiga. La seva participació regular i la seva adaptació a l'esquema de joc del Cholo ho han consolidat com un jugador valuós per al club matalasser, que ara enfronta una amenaça inesperada. I és que tan bé està rendint el centrecampista de la capital que ja té alguns clubs darrere seu.

Com, per exemple, la Reial Societat, que, davant l'interès d'importants clubs europeus a fitxar Martin Zubimendi, s'hi ha fixat com un possible recanvi, i planeja fer una oferta si Zubimendi finalment deixa l'equip. El basc ha captat l'atenció de clubs com Arsenal, Manchester City i Liverpool, que valoren les seves habilitats defensives i la seva visió al centre del camp. Davant d'aquesta possible pèrdua, la Reial Societat busca un jugador amb característiques similars que aporti joventut i estabilitat, i Barrios encaixa perfectament en aquest perfil. Encara que l'Atlètic no planeja facilitar-ne la sortida, la Reial veu a Barrios un fitxatge estratègic que podria integrar-se ràpidament a la seva plantilla, aportant tant en defensa com en la construcció de joc.

Amb 21 anys, Barrios ha demostrat una maduresa inusual, i les seves estadístiques aquesta temporada han reflectit la seva capacitat per rendir sota pressió, amb una notable quantitat de minuts al terreny de joc. La Reial Societat, amb un esquema de joc que valora el control i la tècnica al mig camp, trobaria a Barrios un reemplaçament ideal per mantenir el ritme competitiu si Zubimendi fa el salt a un club estranger. Tot i això, aquest moviment obligaria la Reial Societat a negociar àrduament, ja que l'Atlètic, conscient del valor de la seva jove promesa, buscarà blindar-lo de possibles ofertes. Però, això sí, els diners no haurien de ser un problema, ja que la venda de 'Zubi' deixaria diverses desenes de milions a les arques de l'entitat 'txuri-urdin'.

Recordant errors recents

El futur de Pablo Barrios a l'Atlètic de Madrid, davant de l'interès creixent de la Reial Societat, planteja un dilema per al club blanc-i-vermell i per al mateix Simeone, que està decidit a retenir el centrecampista. De fet, aquest mateix estiu ja hem vist com el club matalasser ha deixat escapar una de les seves joves promeses, Samu Omorodion, que ja l'està trencant al Porto. Per tant, no seria gens desgavellat pensar que, si els arriba una bona oferta, farien el mateix amb Pablo Barrios.

O, per altra banda, aquest exemple els pot servir per aprendre a blindar les seves grans apostes de futur. Això sí, Pablo Barrios s'està recuperant d'una lesió muscular que va patir a LaLiga en el partit del 20 d'octubre contra el Leganés. "Pablo és el que està més a prop de tornar. Esperem que torni de la millor manera, si és amb Las Palmas millor i si és amb el PSG molt bé i si és amb Mallorca, bé també", va dir el Cholo.