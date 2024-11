El retorn sorpresa que el Betis prepara per a Manuel Pellegrini al proper mercat

Una de les particularitats dels mercats de fitxatges és que, quan els comences, mai no saps què et poden oferir. En tots i cadascun es produeixen grans sorpreses inesperades i això li aporta un toc de sucositat a aquest espai de transaccions. I un dels grans especialistes a fer aquests moviments insospitats és el Real Betis.

És una obvietat que quin serà el nivell d'Isco Alarcón quan torni de la lesió és una incertesa absoluta. Per això, el Real Betis s'està preparant per actuar al mercat de fitxatges i portar un centrecampista talentós que pugui donar un plus a l'equip en aquesta parcel·la. Des de fa temps es parla que el gran desitjat és Dani Ceballos, el retorn del qual podria estar més a prop que mai.

Tot i això, en els últims dies ha sorgit un nou rumor que aporta una nova possibilitat de retorn inesperat al Real Betis. És el cas d'un Sergio Canales que fa un any i mig va posar rumb a Monterrey per provar sorts al futbol asteca i per embutxacar-se una milionària suma de salari. Però ara, segons ha informat el portal Info Real Betis, podria tornar a creuar el toll de tornada i tornar a aterrar a la capital andalusa.

Sergio Canales ha complert a Mèxic

Com calia esperar, el pas del jugador càntabre pel futbol mexicà està resultant reeixit. És indiscutible en els esquemes de Monterrey; ho va ser el curs passat i ho està sent aquest. Des de la seva arribada al nord-est del país nord-americà, Sergio Canales ha anotat 20 gols i ha repartit 6 assistències als 54 duels disputats.

Abans, al Real Betis, va deixar una marca inesborrable durant el seu pas pel club entre el 2018 i el 2023. Provinent de la Reial Societat, Canales va arribar a Sevilla amb la missió de revitalitzar la seva carrera després d'haver bregat amb diverses lesions al llarg de la seva trajectòria. La seva estada al Betis no només va consolidar el seu talent, sinó que el va convertir en un dels referents indiscutibles de l'equip i un dels jugadors més estimats per l'afició.

En les seves cinc temporades amb el Betis, Canales va disputar més de 200 partits i va ser peça clau al centre del camp. La seva habilitat per controlar el joc, la seva visió, i la seva capacitat per anotar gols importants li van permetre guanyar-se un lloc com a titular indiscutible i com a líder dins del vestidor. Un dels moments més destacats del seu pas pel club va ser a la temporada 2021-2022, quan va contribuir significativament a la consecució de la Copa del Rei, el primer títol del Betis en 17 anys. En aquella campanya, Canales va mostrar el seu millor nivell, sent clau a l'esquema de Manuel Pellegrini i aportant gols i assistències en moments crucials.