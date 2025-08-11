Àlex Delmàs parla clar sobre Fermín després del Gamper: 'El Barça...'

La nit del Trofeu Joan Gamper, a més de la victòria del Barça, hi va haver un nom que va tornar a acaparar l'atenció: Fermín López. El mitjapunta onubenc, que ja va tancar la temporada passada amb un tram final brillant, continua demostrant que està preparat per competir al màxim nivell tot i la ferotge competència a la seva posició.
La campanya anterior, Fermín va tancar LaLiga amb tres gols i una assistència en els últims cinc partits. Un rendiment que va arribar en un context de màxima exigència, amb Dani Olmo consolidat com a titular indiscutible, Gavi en plena forma i joves com Dro demanant pas (i obtenint-lo aquest estiu). Tot i aquesta situació, l'andalús es va guanyar minuts i va deixar clar que la seva capacitat d'influència en el joc no és circumstancial.
El missatge d'Àlex Delmàs després del Gamper
L'analista i exfutbolista Àlex Delmàs no va dubtar a pronunciar-se després del partit. En un missatge a les xarxes, va ser contundent: "El Barça no pot deixar escapar mai Fermín", va escriure. Tot seguit, va enumerar les virtuts que, a parer seu, el converteixen en un perfil imprescindible: implicació, energia, arribada, capacitat de treball, intel·ligència posicional i gol. Per a Delmàs, es tracta d'un "mitjapunta perfecte per al Barça de Flick" i d'un jugador “intocable”.
Les seves paraules arriben en un moment en què el Barça valora cada peça de la seva plantilla per encaixar-la a l'esquema de Hansi Flick. I és que, tot i que el seu lloc natural té noms consolidats, Fermín està demostrant que la seva aportació pot ser diferencial.
Un perfil que encaixa al Barça de Flick
Sota la direcció de Flick, el Barça cerca un joc d'alta intensitat, pressió constant i transicions ràpides. Fermín reuneix aquestes qualitats. La seva capacitat per arribar des de la segona línia, el seu instint per aparèixer en zones de rematada i la seva disposició per al treball defensiu el fan compatible amb les exigències del tècnic alemany.
A més, la seva polivalència per actuar en posicions interiors o com a mitjapunta pur li permet adaptar-se a diferents plantejaments tàctics, cosa que pot donar-li avantatge a l'hora de lluitar per minuts.
Competència directa amb Gavi i Dani Olmo
La presència de Fermín genera un escenari interessant a la plantilla. Dani Olmo continua sent una peça clau per a Flick, mentre que Gavi arriba d'una pretemporada espectacular en què fins i tot ha estat el màxim golejador de l'equip. A això s'hi suma Dro, la nova joia de la pedrera, que també reclama protagonisme. En aquest context, Fermín no només competeix per minuts, sinó que obliga a elevar el nivell de tots els seus rivals a la posició.
Més enllà de l'aspecte futbolístic, Fermín transmet fam i compromís. Ho va deixar clar en les seves declaracions recents: vol quedar-se i triomfar al Barça. Aquesta mentalitat, unida a les seves qualitats tècniques i físiques, expliquen per què veus autoritzades com la de Delmàs demanen que el club el mantingui com una peça estratègica per al present i el futur.
Amb LaLiga a punt de començar, la gran incògnita és quants minuts podrà acumular en un mig del camp tan poblat de talent. El que sembla segur és que, si manté aquest nivell, Flick tindrà molt difícil deixar-lo fora dels seus plans.