Indirecta de Pellegrini al Reial Madrid: 'De la manera com se'n va Ancelotti...'

La temporada està deixant empremta en un dels clubs més grans del futbol europeu. El Real Madrid, acostumat a l'excel·lència i a l'estabilitat a la banqueta, es troba immers en una situació que pocs esperaven a aquestes altures de l'any. La sortida anticipada del seu entrenador, que tenia contracte vigent, i l'arribada d'un nou projecte, marquen un canvi de cicle que genera tant expectatives com incerteses entre els aficionats i la premsa especialitzada.

El curs futbolístic 2024/2025 no ha estat senzill per al Real Madrid. Encara que el club partia com a favorit en totes les competicions, sobretot després de l'arribada de Mbappé, els resultats no han estat a l'altura del que s'esperava. Després d'una campanya marcada per alts i baixos i un rendiment irregular, la directiva va prendre una de les decisions més delicades: posar fi al cicle de Carlo Ancelotti abans de temps. El tècnic italià, amb contracte fins al 2026, no continuarà la pròxima temporada a la banqueta del Santiago Bernabéu.

Aquesta sortida obre les portes a un nou projecte encapçalat per Xabi Alonso, una figura estimada per l'afició blanca i considerada una de les grans promeses en el panorama dels entrenadors europeus. No obstant això, el canvi no ha passat desapercebut per a l'entorn del club ni per a altres protagonistes de LaLiga.

La visió de Pellegrini: respecte i una indirecta a la gestió del Real Madrid

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis i ex tècnic del mateix Real Madrid en la temporada 2009/10, va ser qüestionat en roda de premsa sobre la situació del seu col·lega. El xilè no va dubtar a elogiar la carrera d'Ancelotti: "Em sembla que el que ha fet Ancelotti, no només al Real Madrid sinó en la seva carrera, ha estat espectacular. És l'únic que ha treballat en les cinc lligues i ha guanyat el títol en totes. Els números que ell té al Real Madrid són realment espectaculars".

No obstant això, la frase que més va cridar l'atenció va arribar just després, quan Pellegrini va optar per la prudència, però deixant entreveure la seva opinió sobre la sortida de l'italià: "De la manera com se'n va, prefereixo no pronunciar-me. Tinc la meva opinió, però no la diré". Una declaració que ha estat interpretada com una crítica velada cap a la gestió de la directiva blanca i la forma en què es produeix el relleu.

Pellegrini, que coneix de primera mà la pressió i les exigències del Real Madrid després del seu pas pel club en la 2009/10, afegeix així una nova perspectiva sobre com es gestionen els cicles d'entrenadors en el club més llorejat d'Europa.

Ancelotti i Pellegrini: història de duels i respecte mutu

Al llarg de les seves carreres, Ancelotti i Pellegrini s'han enfrontat en vuit ocasions. El balanç afavoreix clarament el tècnic italià, amb tres victòries, quatre empats i només una victòria per a Pellegrini, precisament aconseguida aquesta mateixa temporada. Aquestes dades reflecteixen l'hegemonia d'Ancelotti en els duels directes, però també el respecte que ambdós es professen, com va quedar palès en les declaracions del xilè.

No hem d'oblidar que el mateix Pellegrini va viure una sortida prematura del club blanc després d'una única temporada en què, malgrat signar una puntuació històrica en Lliga, es va quedar sense títols. Aquesta experiència personal reforça el missatge que va deixar en la roda de premsa.