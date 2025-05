Imanol Alguacil emociona a tothom en el seu comiat de la Reial Societat: 'La meva mare...'

En el futbol existeixen comiats que transcendeixen el que és esportiu i es converteixen en història viva del club. El que es va viure aquest cap de setmana a Sant Sebastià va ser molt més que l'últim partit a casa d'un entrenador. Va ser l'adeu d'un símbol, un home que ha marcat una època a la Real Sociedad. El Reale Arena es va tenyir de blau i blanc per homenatjar Imanol Alguacil en una jornada d'emocions difícils d'oblidar. La graderia va vibrar amb cada detall i, encara que la Real es va emportar els tres punts davant el Girona, el resultat va ser gairebé una anècdota enmig de tant sentiment.

L'afició va preparar una espectacular rebuda, els jugadors es van bolcar amb el seu entrenador i fins i tot la directiva va reconèixer públicament el seu llegat. Però res va resultar tan emocionant com el mateix Imanol, que va saber obrir el seu cor en el moment més especial.

El missatge d'una mare que va canviar una vida

Quan els focus apuntaven a Imanol a la sala de premsa, el tècnic va decidir no parlar només de futbol. En una roda de premsa que ja forma part de la història recent de la Real, Imanol es va sincerar sobre l'episodi més personal de la seva vida. Amb la veu entretallada, va recordar la seva mare i el consell que va marcar el seu caràcter i la seva manera de liderar.

[IMAGE]{88060}[/IMAGE]

Això és el que va dir: “Quan tenia 14 anys la meva mare tenia un càncer terminal, amb 7 fills i prenent-se la quimio des de feia molts anys, que era brutal. Anava a Pamplona i venia, no es podia ni posar dempeus... L'última setmana, jo inconscient no sabia que em portaven a Pamplona a acomiadar-me d'ella, quan ens vam quedar sols, jo tinc un record. La meva mare em va dir: 'no deixis de lluitar i no deixis de somriure'. I això és el que he intentat fer tota la meva vida”.

El mateix Alguacil va confessar que aquest consell l'ha acompanyat en els pitjors i millors moments, tant a la vida com a la banqueta. En el seu comiat no només va transmetre gratitud a la Real Sociedad, sinó que va oferir una lliçó d'humanitat i superació.

Títols, pedrera i un llegat que romandrà

Si alguna cosa defineix l'etapa d'Imanol Alguacil a la Real Sociedad és la barreja de resultats i valors. Sota el seu comandament, el club txuri-urdin va viure un dels períodes més brillants de la seva història recent. La Copa del Rei aconseguida el 2021, després de vèncer l'Athletic Club, es va convertir en el trofeu més recordat del seu cicle. Però el seu mèrit no es limita a aixecar títols.

Imanol va apostar sempre per la cantera, donant oportunitats a desenes de jugadors formats a Zubieta i consolidant un model de club basat en el talent local. Futbolistes com Oyarzabal, Zubimendi o Marín han crescut sota la seva tutela. A més, la Real Sociedad ha gaudit de cinc temporades consecutives competint a Europa, una regularitat que ha retornat l'equip a l'elit.

En total, Imanol Alguacil va dirigir més de 330 partits oficials, sent un dels entrenadors més longeus de la història del club. Cada victòria, cada remuntada i cada debut han estat marcats per la passió i el caràcter d'un home que mai ha deixat de lluitar i somriure, com li va demanar la seva mare.