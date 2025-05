Duríssimes crítiques del Lobo Carrasco a Szczesny: 'És un...'

En la recta final de la temporada, els focus mediàtics en el futbol no només se centren en els resultats sobre la gespa, sinó també en els gestos i actituds dels protagonistes fora dels terrenys de joc. El FC Barcelona, després de conquerir el títol de lliga en una campanya marcada per l'emoció fins a l'últim minut, ha viscut unes celebracions intenses pels carrers de Barcelona. Milers d'aficionats van sortir als carrers per acompanyar els seus ídols, en una festa que va tenir de tot… fins i tot polèmica.

El fenomen Szczesny: de la retirada al protagonisme inesperat

El cas del porter polonès és una d'aquestes sorprenents que només el futbol pot regalar. Retirat del futbol professional a l'inici de la temporada, Szczesny va rebre la trucada del Barça després de la inesperada lesió de Marc-André ter Stegen. El club necessitava una solució immediata per cobrir la porteria i va apostar per l'experiència del polonès, qui va acceptar el repte i va tornar a l'elit per convertir-se en un dels herois silenciosos de l'equip.

Al llarg del curs, Szczesny ha rendit a gran nivell i s'ha guanyat el respecte del vestidor i l'afició, fins al punt que la direcció esportiva ja valora oferir-li la renovació per una temporada més. No obstant això, el porter encara no ha pres una decisió final sobre el seu futur, deixant l'afició culer a l'expectativa.

| FCB

La broma que es va convertir en meme: fumar, entre la diversió i la polèmica

No tot han estat elogis per a Szczesny. Durant tot l'any, les xarxes socials i els mitjans han convertit l'hàbit de fumar del porter en una mena de meme recurrent. Des d'imatges seves fumant al vestidor després de la consecució de LaLiga —publicades fins i tot pel mateix club— fins a altres celebracions on se'l veu amb un puro o un cigarret a la boca, la figura de Szczesny ha estat envoltada en una mena de bombolla mediàtica que ha oscil·lat entre la diversió i la crítica.

La situació va assolir el seu punt àlgid en la recent rua de celebració, on milers de nens i famílies van presenciar Szczesny fumant en públic sobre l'autocar culer. Aquest gest, lluny de passar desapercebut, ha generat un intens debat sobre la imatge que projecten els futbolistes i la responsabilitat social que tenen com a referents de la infància i la joventut.

Lobo Carrasco esclata a El Chiringuito: crítica a la imatge de Szczesny

L'opinió pública no va trigar a reaccionar i, entre les veus més contundents, destaca la de Lobo Carrasco, exjugador i actual tertulià d'El Chiringuito. Carrasco no va dubtar a mostrar el seu enuig: "Per a mi és una mala imatge. Està envoltat d'esportistes per tot arreu. Jo quan a algú així veig un malalt. Perdoneu que sigui tan dur, però és que són malalts i cal ajudar-los perquè surtin d'aquest vici (fumar) que els treu vida i projecta una imatge horrorosa de cara als nens i nenes que volen ser futbolistes. Jo el sancionava. Jo estic a l'autocar i no puja. Que faci el que vulgui en la seva vida privada".

Les seves paraules han generat una autèntica onada de reaccions, dividint l'afició i els seguidors a les xarxes socials. Mentre alguns consideren que les declaracions de Carrasco són excessives i apel·len a la llibertat personal dels jugadors, altres donen suport al missatge i demanen al club mesures més estrictes per evitar que aquest tipus d'imatges es repeteixin en el futur.