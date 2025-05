'Pullita' de Pellegrini al Real Madrid: 'De la manera como se va Ancelotti...'

La temporada está dejando huella en uno de los clubes más grandes del fútbol europeo. El Real Madrid, acostumbrado a la excelencia y a la estabilidad en el banquillo, se encuentra inmerso en una situación que pocos esperaban a estas alturas del año. La salida anticipada de su entrenador, que tenía contrato vigente, y la llegada de un nuevo proyecto, marcan un cambio de ciclo que genera tanto expectativas como incertidumbres entre los aficionados y la prensa especializada.

El curso futbolístico 2024/2025 no ha sido sencillo para el Real Madrid. Aunque el club partía como favorito en todas las competiciones, sobre todo después de la llegada de Mbappé, los resultados no han estado a la altura de lo esperado. Tras una campaña marcada por altibajos y un rendimiento irregular, la directiva tomó una de las decisiones más delicadas: poner fin al ciclo de Carlo Ancelotti antes de tiempo. El técnico italiano, con contrato hasta 2026, no continuará la próxima temporada en el banquillo del Santiago Bernabéu.

Esta salida abre las puertas a un nuevo proyecto encabezado por Xabi Alonso, una figura querida por la afición blanca y considerada una de las grandes promesas en el panorama de los entrenadores europeos. Sin embargo, el cambio no ha pasado desapercibido para el entorno del club ni para otros protagonistas de LaLiga.

La visión de Pellegrini: respeto y una indirecta a la gestión del Real Madrid

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis y ex técnico del propio Real Madrid en la temporada 2009/10, fue cuestionado en rueda de prensa sobre la situación de su colega. El chileno no dudó en elogiar la carrera de Ancelotti: “Me parece que lo que ha hecho Ancelotti, no sólo en el Real Madrid sino en su carrera, ha sido espectacular. Es el único que ha trabajado en las cinco ligas y ha ganado el título en todas. Los números que él tiene en el Real Madrid son realmente espectaculares”.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención llegó justo después, cuando Pellegrini optó por la prudencia, pero dejando entrever su opinión sobre la salida del italiano: “De la manera en cómo se va, prefiero no pronunciarme. Tengo mi opinión, pero no la voy a decir”. Una declaración que ha sido interpretada como una crítica velada hacia la gestión de la directiva blanca y la forma en la que se produce el relevo.

Pellegrini, que conoce de primera mano la presión y las exigencias del Real Madrid tras su paso por el club en la 2009/10, añade así una nueva perspectiva sobre cómo se manejan los ciclos de entrenadores en el club más laureado de Europa.

Ancelotti y Pellegrini: historia de duelos y respeto mutuo

A lo largo de sus carreras, Ancelotti y Pellegrini se han enfrentado en ocho ocasiones. El balance favorece claramente al técnico italiano, con tres victorias, cuatro empates y solo una victoria para Pellegrini, precisamente lograda esta misma temporada. Estos datos reflejan la hegemonía de Ancelotti en los duelos directos, pero también el respeto que ambos se profesan, como quedó patente en las declaraciones del chileno.

No hay que olvidar que el propio Pellegrini vivió una salida prematura del club blanco tras una única temporada en la que, pese a firmar una puntuación histórica en Liga, se quedó sin títulos. Esa experiencia personal refuerza el mensaje que dejó en la rueda de prensa.