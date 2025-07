El PSG vol fitxar Fermín: El preu que exigeix el Barça

El Paris Saint-Germain ha tornat a posar els seus ulls en la lliga espanyola i aquesta vegada ho fa amb una proposta ambiciosa. L'objectiu és Fermín López, migcampista del FC Barcelona, que amb només 22 anys s'ha convertit en una de les peces més cobejades del mercat.

Fermín no té assegurat el protagonisme absolut sota les ordres de Hansi Flick, i això ha generat dubtes sobre la seva continuïtat. L'esportista onubenc vol ser important, tenir minuts amb regularitat i mantenir opcions reals d'anar al Mundial de 2026.

Luis Enrique insisteix amb el seu fitxatge

Des de París, Luis Enrique no amaga la seva admiració per Fermín. El considera un esportista “perfecte” per a la seva idea de joc: dinàmic, amb arribada, tècnic i amb caràcter. De fet, ha insistit en diverses ocasions a la directiva del PSG perquè facin tot el possible per endur-se'l.

| YouTube

L'ex del Betis ha entrat a l'agenda de fitxatges prioritària del campió de la Champions, que no vol quedar-se quiet després de l'èxit europeu. El PSG ha sondejat l'entorn de l'esportista i ha fet arribar el seu interès. Tanmateix, des del Camp Nou la resposta ha estat clara: només es negociarà si hi ha una oferta astronòmica damunt la taula.

Laporta i Deco posen barreres

El president Joan Laporta i el director esportiu Deco no tenen intenció de facilitar la sortida de Fermín. Encara que el seu rol a l'equip no és indiscutible, el club blaugrana considera que és un dels talents més prometedors de la seva pedrera recent, i Hansi Flick compta amb ell com una opció valuosa per al centre del camp.

| Canva

Fermín va signar una renovació fins al 2030, amb una clàusula que blinda el seu contracte i allunya ofertes a la baixa. En aquest sentit, el Barça ha fixat un preu mínim de 80 milions d'euros, xifra que ha estat comunicada tant al PSG com a altres clubs interessats com el Chelsea, el Bayern de Munic, el Manchester United o el Bayer Leverkusen.

Un talent en auge

Fermín López, nascut a El Campillo (Huelva) el 2003, ha viscut una progressió meteòrica des que va destacar al filial del Barça. El seu perfil, barreja d'intensitat, qualitat tècnica i visió de joc, ha cridat l'atenció tant a LaLiga com a l'escenari internacional.

En els darrers mesos, ha sumat minuts amb la selecció espanyola sub-21 i apunta clarament a formar part de l'absoluta si manté el seu nivell. Per al Barça, Fermín representa l'equilibri perfecte entre pedrera, rendiment i projecció. Però en un mercat on els clubs no escatimen en despeses, retenir-lo no serà tasca senzilla.

Només una xifra obrirà la porta

De moment, el Barça es manté ferm. No vol negociar ni valorar propostes per sota dels 80 milions d'euros, una xifra que pretén dissuadir qualsevol intent de fitxatge precipitat. Però si el PSG o qualsevol altre club decideix anar de debò i Fermín fa el pas, al Camp Nou podrien veure's obligats a acceptar la seva sortida.