Corberán truca a un descart de Hansi Flick: El València es llança pel seu fitxatge

Als passadissos de Mestalla torna a respirar-se ambició, però també una certa ansietat. El final del curs passat ha despertat il·lusió a la parròquia valencianista, encara que els avenços al mercat de fitxatges no acaben de reflectir el discurs ambiciós de la directiva. Mentre l’afició espera moviments, des de dins del club ja treballen en un nom concret per reforçar una de les posicions més debilitades: la davantera.

La situació econòmica obliga a afinar al màxim cada operació. Per això, a les oficines de Paterna s’ha intentat una fórmula creativa per tancar un fitxatge que agrada, i molt, al nou entrenador. I encara que per ara no hi ha fumata blanca, l’interès és clar. Segons han informat des de SuperDeporte, Pau Víctor ha estat assenyalat per Corberán com a prioritat.

El davanter de Sant Cugat, amb contracte en vigor amb el Barça fins al 2029, ha estat vinculat amb diversos equips de LaLiga durant aquest estiu. Però ha estat el València qui més s’ha mogut. Ja ha mantingut converses amb Deco i ha posat sobre la taula una cessió amb clàusules de penalització si el jugador no suma minuts, acompanyada d’una opció de compra i possible recompra per als blaugrana, informa el mitjà esmentat.

| F.C. Barcelona

Corberán considera que l’ex del Sabadell encaixa perfectament en el seu model ofensiu. Busca un perfil polivalent, amb verticalitat, mobilitat i capacitat per jugar com a nou o segon punta. Pau Víctor, que la temporada passada va disputar 21 partits amb el primer equip culer sota les ordres de Flick, és del grat de l’entrenador pel seu dinamisme i lectura de joc en espais reduïts.

El tècnic ja ha transmès al jugador què espera d’ell si finalment aterra a Mestalla: continuïtat, sacrifici i desequilibri als metres finals. La conversa podria haver convençut el jugador, que veu en el València una oportunitat de consolidar-se a l’elit del futbol espanyol.

El Barça pressiona per una venda i complica l’operació

L’obstacle principal és a la posició del FC Barcelona. Deco ha reiterat que l’entitat prioritza una venda propera als 10 milions d’euros, incloent-hi clàusules de recompra i plusvàlues futures. Una fórmula que el club ha utilitzat recentment amb altres canterans i que li permet ingressos sense perdre del tot el control.

De moment, les negociacions estan en punt mort. Tanmateix, des de València confien que, amb el pas de les setmanes i la pressió del mercat, el Barça rebaixi les seves exigències. S’estudien fórmules com l’aplicada amb Julen Agirrezabala, que va arribar cedit amb opció de compra des de l’Athletic. La idea seria repetir una operació similar i assegurar el control de l’evolució de l’esportista.

Corberán demana set fitxatges més i avisa de les urgències

Més enllà del cas Pau Víctor, Corberán ha estat clar amb el club: la plantilla està incompleta. En total, ha sol·licitat set incorporacions com a mínim. A la llista hi ha dos davanters, dos migcampistes, un extrem, un central (o dos, si surt Cömert) i un lateral dret.

Fins ara, els únics fitxatges han estat Dani Raba i Julen Agirrezabala, mentre que Foulquier i Jesús Vázquez han renovat. Les sortides de Mosquera i Yarek, encara no oficialitzades, deixen encara més buits per cobrir. I la davantera és una de les posicions més urgents després del retorn de Sadiq i Rafa Mir als seus clubs d’origen. Hugo Duro es queda com a únic nou pur, mentre que Alberto Marí segueix a la infermeria.