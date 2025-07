Nou reforç per a Manolo González: Donen per tancat el novè fitxatge de l'Espanyol

El RCD Espanyol continua treballant amb fermesa en la configuració de la seva plantilla per a la temporada 2025-26, i ho fa amb la mirada posada més enllà del futbol nacional. Després de setmanes d'anàlisi i sondejos, el club hauria formalitzat una oferta per un migcampista amb experiència internacional.

Segons mitjans especialitzats en el mercat otomà, els pericos han activat una operació que inclouria una cessió amb opció de compra, fórmula habitual els darrers anys a l'Espanyol per incorporar talent sense comprometre's de manera immediata a grans desemborsaments.

Primers indicis: la premsa turca ho dona per fet

La notícia l'ha avançat el periodista turc Yakup Çınar, qui assegura que el club blanc-i-blau ja ha fet arribar una proposta oficial al Galatasaray. El jugador, per la seva banda, estaria disposat a sortir aquest estiu. “Està desitjant marxar”, ha afirmat Çınar al seu canal de comunicació.

Tanmateix, altres fonts van fins i tot més enllà. El també periodista turc Efe Kırkyıldız assegura que el traspàs ja està tancat i que el jugador serà nou futbolista de l'Espanyol en qüestió de dies. Per ara, no hi ha confirmació oficial per part del club català, que prefereix mantenir discreció fins que tot estigui signat.

Necessitat a la plantilla

Després de les sortides i cessions de jugadors a la medul·lar, el cos tècnic ha insistit que falta una peça que aporti equilibri entre defensa i atac. Un perfil mixt que pugui complementar tant Pol Lozano com els interiors de més creativitat.

Durant els partits de pretemporada, l'equip ha mostrat solidesa defensiva, però també una evident necessitat de generar més volum de joc des de la base del mig del camp. Per això, la direcció esportiva ha buscat perfils que no només aportin en l'aspecte tàctic, sinó també en el físic i competitiu.

Trajectòria i evolució del jugador

El futbolista en qüestió té 27 anys, es va formar en el futbol suís i va fer el salt a la Superlliga turca el 2020, on va cridar l'atenció d'un dels grans clubs del país. Durant la seva etapa més recent, ha passat pel futbol italià, on ha competit a la Serie A en qualitat de cedit.

Tot i no consolidar-se com a titular indiscutible, ha mostrat espurnes de qualitat i un perfil útil per a equips amb exigències a ambdós costats del camp.

En l'àmbit internacional, ha vestit la samarreta de la selecció absoluta de Turquia, amb la qual va debutar en un partit classificatori per al Mundial de Qatar davant Noruega. Des de llavors, ha estat convocat en diverses ocasions, tot i que sense arribar a consolidar-se com a fix a les convocatòries.

Un fitxatge de perfil baix, però amb potencial

A Montjuïc no s'esperen grans estrelles, però sí jugadors amb fam, recorregut i una adaptació ràpida. El perfil del migcampista que està a punt d'arribar al club respon exactament a aquesta idea: versàtil, compromès i encara en una etapa de maduresa professional que li permet créixer més.

Els aficionats pericos esperen que aquesta incorporació esdevingui una peça clau per al nou projecte. Amb els rumors cada cop més insistents i la premsa turca donant per feta l'operació, només falta la confirmació oficial per tancar una de les operacions més interessants de l'estiu per al conjunt barceloní.

El nom, finalment, ha sortit a la llum: es tracta de Berkan Kutlu.