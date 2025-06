Problemes per a Xabi Alonso, es complica el fitxatge d’Álvaro Carreras: els motius

El futbol és un escenari on les planificacions més precises poden veure's alterades en qüestió d'hores. Per a Xabi Alonso, l'inici de la seva etapa al capdavant del Real Madrid no ha estat exempt de reptes, especialment a l'hora de reforçar una defensa que necessita noves peces per competir al més alt nivell. El club blanc, després de diverses temporades buscant renovar la seva plantilla i mantenir l'excel·lència, té clar el seu objectiu per al lateral esquerre, però l'operació no avança com estava previst.

Álvaro Carreras s'ha convertit en un dels noms propis d'aquest mercat al Real Madrid. És el gran desig de la direcció esportiva i del mateix Xabi Alonso, que veu en el lateral esquerre una posició clau per fer un salt de qualitat. Des de fa setmanes, el club ha treballat en la incorporació del jugador, però els obstacles no deixen d'aparèixer. Carreras és considerat l'objectiu principal i així ho ha confirmat Josep Pedrerol a El Chiringuito: “El Real Madrid té un pla B, però té un objectiu principal molt clar, que és Carreras”.

El gran problema: la postura inamovible del Benfica

L'operació, però, és lluny de tancar-se. El principal motiu és la postura ferma del Benfica, club propietari de Carreras, que ha deixat clar al Real Madrid que només acceptarà la sortida del jugador si s'abona la totalitat de la clàusula de rescissió, fixada en 50 milions d'euros. Segons ha explicat Pedrerol, “el Benfica diu que o clàusula o res. Parlem de 50 milions d'euros. El Real Madrid vol rebaixar aquesta xifra. Lògic”. Per als dirigents portuguesos, el preu no és negociable, i tot intent de rebaixar aquesta quantitat està condemnat al fracàs per ara.

La situació es complica encara més si es té en compte l'imminent Mundial de Clubs. Tant el Real Madrid com el Benfica disputaran el torneig, i el club portuguès no veu amb bons ulls reforçar un possible rival directe. Pedrerol ho ha resumit amb claredat: “El Benfica diu 'et deixaré aquest jugador per al Mundialet i a sobre pretens que t'ho abarateixi. Us afavoreixo al Mundial i sereu el meu rival'”. Això situa l'entitat blanca en una difícil tessitura, ja que el calendari i la situació esportiva afegeixen pressió a la negociació.

Plans alternatius i la importància de la immediatesa

Amb la via de Carreras cada cop més complicada, el Real Madrid contempla altres alternatives per no quedar-se sense reforç en una posició estratègica. Pedrerol ha assenyalat que existeix l'opció de recórrer a Grimaldo i que fins i tot hi ha un “pla C” que encara no s'ha fet públic. No obstant això, la prioritat continua sent Carreras, i al club es valora la possibilitat d'apurar fins a l'últim moment per intentar arribar a un acord. Mentrestant, Huijsen i Arnold, els fitxatges dels quals ja són oficials, acompanyaran l'equip al Mundial de Clubs juntament amb Xabi Alonso, però la incògnita continua sent si Carreras podrà sumar-se a aquesta expedició.

Un fitxatge que pot marcar el futur immediat

L'arribada de Carreras no només reforçaria el lateral esquerre, sinó que permetria a Xabi Alonso implementar amb més seguretat les seves idees tàctiques i donar profunditat a la plantilla en una temporada especialment exigent. El club entén que invertir en un jugador jove i amb projecció és clau per competir tant a la Lliga com en competicions internacionals.

Tanmateix, tot dependrà de la capacitat negociadora del Real Madrid i de la voluntat del Benfica d'obrir la porta a una negociació, cosa que, per ara, sembla poc probable. Mentrestant, l'afició i el cos tècnic esperen una resolució positiva que permeti a Carreras vestir de blanc com més aviat millor.