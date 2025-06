Problemas para Xabi Alonso, se complica el fichaje de Álvaro Carreras: Los motivos

El fútbol es un escenario donde las planificaciones más precisas pueden verse alteradas en cuestión de horas. Para Xabi Alonso, el inicio de su etapa al frente del Real Madrid no ha estado exento de retos, especialmente a la hora de reforzar una defensa que necesita nuevas piezas para competir al más alto nivel. El club blanco, tras varias temporadas buscando renovar su plantel y mantener la excelencia, tiene claro su objetivo para el lateral izquierdo, pero la operación no avanza como estaba previsto.

Álvaro Carreras se ha convertido en uno de los nombres propios de este mercado en el Real Madrid. Es el gran deseo de la dirección deportiva y del propio Xabi Alonso, quien ve en el lateral izquierdo una posición clave para dar un salto de calidad. Desde hace semanas, el club ha trabajado en la incorporación del jugador, pero los obstáculos no dejan de aparecer. Carreras es considerado el objetivo principal y así lo ha confirmado Josep Pedrerol en El Chiringuito: “El Real Madrid tiene un plan B, pero tiene un objetivo principal muy claro, que es Carreras”.

El gran problema: la postura inamovible del Benfica

La operación, sin embargo, está lejos de cerrarse. El principal motivo es la postura firme del Benfica, club propietario de Carreras, que ha dejado claro al Real Madrid que solo aceptará la salida del jugador si se abona la totalidad de la cláusula de rescisión, fijada en 50 millones de euros. Según ha explicado Pedrerol, “el Benfica dice que o cláusula o nada. Hablamos de 50 millones de euros. El Real Madrid quiere rebajar esa cifra. Lógico”. Para los dirigentes portugueses, el precio no es negociable, y todo intento de rebajar esa cantidad está condenado al fracaso por el momento.

| @slbenfica

La situación se complica todavía más si se tiene en cuenta el inminente Mundial de Clubes. Tanto el Real Madrid como el Benfica disputarán el torneo, y el club portugués no ve con buenos ojos reforzar a un posible rival directo. Pedrerol lo ha resumido con claridad: “El Benfica dice 'te voy a dejar a este jugador para el Mundialito y encima pretenderás que te lo abarate. Os favorezco en el Mundial y seréis mi rival'”. Esto sitúa a la entidad blanca en una difícil tesitura, ya que el calendario y la situación deportiva añaden presión a la negociación.

Planes alternativos y la importancia de la inmediatez

Con la vía de Carreras cada vez más complicada, el Real Madrid contempla otras alternativas para no quedarse sin refuerzo en una posición estratégica. Pedrerol ha señalado que existe la opción de recurrir a Grimaldo y que incluso hay un “plan C” que todavía no se ha hecho público. No obstante, la prioridad sigue siendo Carreras, y en el club se valora la posibilidad de apurar hasta el último momento para intentar llegar a un acuerdo. Mientras tanto, Huijsen y Arnold, cuyos fichajes ya son oficiales, acompañarán al equipo al Mundial de Clubes junto a Xabi Alonso, pero la incógnita sigue siendo si Carreras podrá sumarse a esa expedición.

Un fichaje que puede marcar el futuro inmediato

La llegada de Carreras no solo reforzaría el lateral izquierdo, sino que permitiría a Xabi Alonso implementar con mayor seguridad sus ideas tácticas y dar profundidad a la plantilla en una temporada especialmente exigente. El club entiende que invertir en un jugador joven y con proyección es clave para competir tanto en Liga como en competiciones internacionales.

Sin embargo, todo dependerá de la capacidad negociadora del Real Madrid y de la voluntad del Benfica de abrir la puerta a una negociación, algo que, por ahora, parece poco probable. Mientras tanto, la afición y el cuerpo técnico esperan una resolución positiva que permita a Carreras vestir de blanco cuanto antes.