Laporta, Flick i Deco coincideixen: Decidit el fitxatge del Barça per a l’extrem

El mercat de fitxatges s'aproxima i la direcció esportiva del Barça afronta un dels estius més exigents dels últims anys. Després d'una gran temporada, el club català s'ha proposat fer un gir estratègic per apuntalar la seva plantilla. Malgrat els èxits assolits, la fulla de ruta està més clara que mai: reforçar la banda esquerra i sumar experiència al grup de joves talents que lideren el projecte blaugrana

El Barça ha fet autocrítica. En diversos moments de la temporada s'ha percebut una carència evident: manca d'alternatives i profunditat a la banda esquerra. Els esforços per fitxar un extrem de primer nivell l'estiu passat van fracassar, deixant la posició en mans de jugadors que no han assolit el rendiment esperat. Aquest estiu, el marge d'error és mínim i el club ja té clar el nom del futbolista que ha de marcar la diferència

La prioritat absoluta: Luis Díaz

La banda esquerra del Barça ha estat, durant tota la temporada, una de les grans assignatures pendents. Les lesions i la manca de recanvis fiables han passat factura. Ansu Fati, que tornava amb l'esperança de recuperar la seva millor versió, no ha aconseguit consolidar-se. Segons va revelar el periodista Xavier Valls al programa 'Onze', la secretaria tècnica blaugrana ho té clar: Luis Díaz és l'escollit

| Liverpool FC

Als seus 28 anys, l'extrem colombià del Liverpool reuneix les condicions que Flick, Deco i Laporta consideren imprescindibles. No només aporta desequilibri i gol, sinó també aquest plus d'ofici i maduresa competitiva que el vestidor necessita. L'operació es presenta com la més prioritària del mercat, per sobre d'altres noms que han sonat amb força, com Nico Williams o Rafael Leao. Segons les últimes informacions, l'opció del jugador de l'Athletic està descartada llevat de gir inesperat en la negociació per Díaz

Per entendre l'impacte que podria tenir el fitxatge de Luis Díaz, n'hi ha prou amb repassar les seves xifres aquesta temporada. El colombià ha disputat 50 partits oficials entre totes les competicions amb el Liverpool, sumant més de 3.300 minuts de joc. Ha marcat 17 gols i ha repartit 8 assistències, demostrant ser un dels extrems més determinants de la Premier League

La secretaria tècnica ha detectat que a l'equip li ha mancat “ofici” en els moments decisius, tal com va admetre Xavier Valls. Luis Díaz, que ja ha demostrat a Anfield la seva mentalitat guanyadora, és el complement ideal per a la generació de joves com Lamine Yamal, Pedri o Gavi

Un altre factor clau és l'ambició del mateix jugador. Segons les últimes informacions, el colombià està disposat a fer el salt a LaLiga i la seva prioritat és vestir de blaugrana. Al club consideren que el seu fitxatge no només reforçaria la plantilla, sinó que enviaria un missatge clar a Europa sobre les intencions del Barça per a la pròxima temporada