Simeone insisteix en un fitxatge per a l’Atlético de Madrid que ja va sonar l’estiu passat

La temporada de l'Atlètic de Madrid ha deixat més preguntes que respostes a l'entorn blanc-i-vermell. Després d'una campanya d'alts i baixos i sense poder igualar el ritme imposat per Real Madrid i Barcelona, l'entitat colchonera ja mou fitxa als despatxos per construir un projecte competitiu de cara al proper curs. Simeone, fidel al seu estil ambiciós i exigent, ha demanat a la directiva fer un salt de qualitat a la parcel·la ofensiva, convençut que un nou davanter pot ser el revulsiu necessari per tornar a portar l'Atlètic a la lluita pels grans títols

A les oficines del Metropolitano es treballa amb la possibilitat real que el club pateixi canvis importants a la davantera aquest estiu. Les sortides de jugadors com Ángel Correa, cada cop més probables, i la incertesa sobre el futur de Griezmann, fan que reforçar l'atac sigui una prioritat absoluta per al cos tècnic. En aquest escenari, Dusan Vlahovic torna a aparèixer a l'agenda blanc-i-vermella, un nom que ja va sonar amb força al passat mercat i que ara pren més sentit que mai

Segons informa la premsa italiana, especialment la Gazzetta dello Sport, la situació contractual de Vlahovic a la Juventus és el factor clau. El davanter serbi acaba contracte el 2026, però la seva renovació està completament estancada i des de Torí no veuen viable deixar-lo marxar gratis més endavant. Per aquest motiu, la Vecchia Signora està oberta a negociar una venda per fer caixa, i l'Atlètic es perfila com un dels principals interessats. Això sí, única i exclusivament si finalment Griezmann no marxa

| Juventus

Vlahovic: xifres i perfil d'un davanter a la recerca de protagonisme

Aquest curs, l'ariet serbi ha disputat un total de 41 partits oficials amb la Juventus, signant 15 gols i 5 assistències. Tot i que les xifres poden semblar discretes en comparació amb altres anys, el context de l'equip i la transició a la banqueta, amb l'arribada de Tiago Motta, han condicionat el seu rendiment i minuts de protagonisme

Als seus 25 anys, Vlahovic continua sent un dels atacants més cobejats del continent, gràcies a la seva imponent presència física, capacitat per fixar defenses i olfacte de gol. Aquestes característiques encaixen a la perfecció amb el model de joc de Diego Simeone, que cerca davanters capaços de treballar a nivell col·lectiu i que siguin referència a l'àrea rival. La seva capacitat per associar-se amb els extrems i la seva fortalesa en el joc aeri el converteixen en una opció molt atractiva per liderar l'atac blanc-i-vermell, especialment si finalment es produeixen sortides clau a la plantilla

La Juventus necessita vendre i l'Atlètic vol aprofitar l'oportunitat

La posició de la Juventus és clara: el club italià no vol que la situació de Vlahovic es converteixi en un problema contractual i està disposat a escoltar ofertes. En aquest context, l'Atlètic de Madrid es presenta com un dels candidats millor posicionats per fer-se amb els seus serveis, sempre que l'operació sigui viable econòmicament. L'entitat blanc-i-vermella ja ha demostrat els darrers anys la seva capacitat per fer grans inversions quan el projecte ho exigeix, i la figura de Vlahovic s'ajusta al perfil desitjat per Simeone i la direcció esportiva

A més, el mateix futbolista estaria obert a un canvi d'aires que li permeti recuperar el protagonisme perdut a la Juventus. Després de no poder complir del tot amb les expectatives generades després del seu fitxatge a Torí, el davanter serbi cerca un nou repte en una lliga tan competitiva com LaLiga, on podria tornar a ser el centre del projecte d'un club gran. També s'ha parlat de possibles interessos de Chelsea i Arsenal