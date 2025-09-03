Problemes disciplinaris al Reial Oviedo: Paunovic castiga un jugador

L'eufòria per l'històric triomf del Real Oviedo a Primera Divisió després de 24 anys d'absència va quedar enterbolida per un incident inesperat. El protagonista va ser Haissem Hassan, qui, després d'assistir en el gol decisiu davant la Real Sociedad al Tartiere, va dedicar un gest a la banqueta que ha provocat conseqüències immediates.
Un gest que va encendre la polèmica
Les càmeres van captar l'extrem francès adreçant-se al tècnic amb un missatge clar: “Eh, tu, posa'm a la banqueta”. La frase, llançada en plena celebració, es va viralitzar en qüestió de minuts i va generar debat entre l'afició blava. Paunovic va intentar rebaixar la tensió després del partit, elogiant la qualitat del jugador, però advertint també que ha d'ajudar més en tasques defensives.
Aquest matí, el club ha emès un breu comunicat anunciant l'obertura d'un expedient informatiu a Hassan. Al text, l'Oviedo recorda que la seva actitud “no es correspon amb els valors que regeixen el Grupo Pachuca ni el mateix Real Oviedo”. El procediment, segons l'entitat, respon al règim intern i servirà per avaluar possibles sancions. El cas recorda el recent càstig del Mallorca a Dani Rodríguez, fet que confirma la duresa amb què els clubs espanyols afronten els conflictes disciplinaris.
La disculpa pública de l'esportista
Conscient de l'enrenou, Hassan va utilitzar les seves xarxes socials per demanar perdó a l'entrenador, als seus companys i a l'afició. “El meu gest a la celebració del gol no va ser correcte i no representa els valors d'aquest equip”, va escriure. A més, va assegurar que treballarà per recuperar la confiança i va prometre que un episodi similar no tornarà a repetir-se.
L'extrem havia estat suplent per segon partit consecutiu i va saltar al camp després de la lesió d'Ilyas Chaira. Només deu minuts després, va protagonitzar la jugada que va canviar el partit amb una assistència brillant. Tanmateix, la seva reacció va eclipsar en part el mèrit esportiu. Al primer entrenament posterior a la victòria, Hassan no es va exercitar amb el grup i va treballar al gimnàs, fet que alimenta les especulacions sobre un possible càstig temporal de Paunovic.
Projecció al vestidor carbayó
La situació arriba en un moment delicat per a l'Oviedo, que busca consolidar el seu retorn a l'elit després de gairebé un quart de segle. El gest de Hassan podria afectar l'equilibri intern d'un vestidor que necessita unitat per afrontar una temporada exigent. El tècnic serbi ha estat clar en el seu missatge: el col·lectiu està per sobre de l'individual, i qualsevol comportament que posi en risc aquesta premissa serà sancionat.
El futur immediat de Hassan dependrà de la resolució de l'expedient i de la gestió de Paunovic. Si aconsegueix reconduir la situació, el francès encara pot ser una peça clau a l'atac oviedista. Altrament, la seva aventura al Carlos Tartiere corre el risc de quedar marcada per un episodi que ha generat més soroll del desitjat.