Va ser promesa de la Masia i va jugar la Champions: Nou fitxatge gratuït de la Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa necessitava un cop d'efecte després d'un inici de temporada complicat, amb tres derrotes consecutives que han deixat l'equip a la zona baixa de la classificació. I l'ha trobat en un fitxatge inesperat que arriba fora de termini de mercat. És Jordi Mboula, un nom amb passat a La Masia, experiència internacional i minuts fins i tot a la Champions League.
L'extrem català, de 26 anys, arriba a Lleó com a agent lliure després de rescindir contracte amb el Gil Vicente portuguès. Firma per una temporada amb opció a una altra i es converteix en la dissetena incorporació d'un estiu frenètic per al club lleonès. Els de l'Estadi del Regne de Lleó afronten el seu retorn a LaLiga Hypermotion amb l'objectiu d'aconseguir la permanència.
Format a la pedrera del FC Barcelona, Mboula va ser una de les grans promeses de la seva generació. La seva explosió a la Youth League va portar el Mònaco a pagar la seva clàusula de rescissió el 2017, amb només 18 anys. Al Principat va debutar a la Ligue 1 i va arribar a disputar minuts a la Champions davant l'Atlético la temporada 2018/19, un record que encara marca la seva trajectòria.
Des de llavors, la seva carrera ha estat un viatge constant per diferents lligues europees. Bèlgica, Itàlia, Portugal i Espanya han vist el de Granollers vestir samarretes històriques com les del Cercle Brugge, Hellas Verona, Estoril o Racing de Santander. Va ser precisament al conjunt càntabre on va viure la seva millor temporada recent, amb 35 partits i sis gols que li van valer fer el salt a la Serie A. Ara, després d'un pas discret per Portugal, busca a la Cultural una nova oportunitat per rellançar la seva carrera.
Cridat a fer grans coses
A Lleó, Mboula tindrà un paper protagonista. Arriba per ocupar la banda dreta de l'esquema de Raúl Llona i aportar la velocitat i el desbordament que tant necessita l'equip. La seva capacitat per encarar en l'u contra u i la seva verticalitat el converteixen en un recurs ofensiu de primer nivell. Sobretot, en un conjunt que ha acusat la manca de profunditat en les primeres jornades.
A més del seu talent sobre la gespa, la Cultural incorpora un futbolista amb experiència en ascensos. Ho va aconseguir amb l'Huesca i també amb el Mallorca, on va arribar a debutar a Primera Divisió. Aquest bagatge pot ser clau per a un vestidor que, tot i els reforços, encara necessita assentar-se a la categoria.
El fitxatge de Mboula coincideix amb l'arribada de Rubén Sobrino, un altre nom important per a l'atac lleonès. Tots dos podrien debutar aquest mateix cap de setmana al Regne de Lleó davant el Leganés, en un partit marcat per la necessitat de sumar els primers punts. L'afició espera que entre tots dos aportin la xispa i el gol que fins ara han faltat.
Als 26 anys, Jordi Mboula sap que aquesta és una de les últimes oportunitats per consolidar-se al futbol professional espanyol. Lleó li ofereix escenari, minuts i confiança. Ara depèn d'ell demostrar que aquell jove que va enlluernar a La Masia i va debutar a la Champions encara té molt futbol a les seves botes.