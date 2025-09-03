El Barça confirma la lesió d'Alejandro Balde: Temps de baixa

El FC Barcelona ha rebut una notícia preocupant en ple atur internacional. Alejandro Balde, un dels jugadors més utilitzats per Hansi Flick, ha patit una nova lesió muscular que l'apartarà dels terrenys de joc durant diverses setmanes. El club blaugrana ha informat que el lateral presenta “una petita lesió al bíceps femoral de la cama esquerra”, sense precisar terminis exactes per a la seva recuperació.
Tot i que el comunicat oficial no inclou una data concreta de retorn, l'estimació més realista és d'entre tres i quatre setmanes de baixa. La preocupació augmenta perquè no es tracta d'un fet aïllat. Balde ja va patir un contratemps similar a l'abril de 2025, que el va mantenir fora gairebé un mes, perdent-se vuit partits. La temporada 2023/24 va ser encara més complicada, amb un trencament de tendó al gener que el va obligar a passar pel quiròfan, deixant-lo inactiu 182 dies, (uns 22 partits). A més, aquell mateix curs també va patir molèsties als adductors.
Els partits que es perdrà al setembre
Si es confirmen els terminis, Balde es perdrà el partit contra el València del 14, el debut europeu davant el Newcastle (18), així com els duels contra Getafe i Oviedo. El seu retorn podria produir-se contra la Reial Societat el 28 de setembre o en el partit de Champions contra el PSG l'1 d'octubre.
La baixa del jugador format a la Masia obre la porta a Gerard Martín, ja inscrit amb fitxa del primer equip. Flick confia plenament en ell, després d'haver rendit amb solvència en més de 40 partits la temporada passada. Una altra opció que es valora és Jofre Torrents, tot i que en principi seguirà amb el Barça Atlètic. La direcció tècnica vol evitar riscos innecessaris amb Balde, conscient que la reincidència en aquest tipus de lesions podria comprometre la seva temporada.
Un jugador clau amb una trajectòria marcada pels contratemps físics
La projecció d'Alejandro Balde és inqüestionable, però el seu historial recent de lesions preocupa al club i a l'afició. Des de 2023, ha encadenat almenys quatre problemes musculars significatius, cosa que li ha impedit tenir continuïtat en alguns trams decisius. Amb només 21 anys, el seu repte és consolidar-se com el lateral esquerre de referència del Barça i de la selecció espanyola. Però la fragilitat física amenaça de frenar la seva progressió.
L'atur de seleccions permetrà al Barça preparar el seu retorn a la competició amb un ull posat en la recuperació del lateral. Flick haurà de gestionar un calendari exigent sense un dels seus titulars més fiables i confiar que la tornada de Balde no es retardi més del previst.