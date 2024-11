El principal perill del PSV al partit de Champions League contra el Girona FC

Aquest dimarts el Girona visitarà el Phillips Stadion a tres quarts de set de la tarda en un partit corresponent a la quarta jornada de la Champions League. Ambdós equips, amb un calendari molt complicat, necessiten els tres punts per intentar mantenir-se vius en la lluita pel play-off. Els catalans van aconseguir vèncer a l'Slovan Bratislava en la darrera jornada de la Champions League i, actualment, estan en places de play-off, però gràcies a la diferència de gols.

Mentrestant, el PSV encara no sap el que és guanyar, però ha aconseguit dos empats. Els neerlandesos van perdre a casa de la Juventus, van empatar a casa amb l'Sporting de Lisboa i van empatar al Parc dels Prínceps de París. Els de Peter Bosz estan fora de les places de play-off. La situació que viu el PSV a la Champions League no reflecteix la de l'Eredivisie.

Els d'Eindhoven són líders de la lliga neerlandesa amb 30 punts de 33. Tan sols l'Ajax, precisament, aquest cap de setmana, ha aconseguit treure-li punts a un equip que l'any passat ja va arrasar. El curs anterior van sumar 29 victòries, 4 empats, 1 derrota, 111 gols a favor i 21 en contra. Amb Peter Bosz a la banqueta (aquesta serà la seva segona temporada), el PSV només ha perdut 7 partits.

| Girona FC, XCatalunya

També cal destacar Johan Bakayoko i Noah Lang, dos extrems desequilibrants i joves que estan cridats a vestir la camiseta d'un club més important molt aviat. Saibari també és una peça a tenir en compte. Aquest mitjapunta marroquí té una grandíssima conducció. Més enllà del joc aeri de Luuk de Jong, són un equip molt perillós quan pot córrer, però també dominen molt bé el joc en estàtic, atès que tenen molts recursos per desorganitzar les defenses rivals. El curs passat, a la Champions League, van caure als vuitens de final contra el Borussia Dortmund amb un global de 3 gols a 1.

Anàlisi d'un gran partit

Serà un partit extremadament obert entre dos equips que no tenen el conservadorisme dins de la seva manera de jugar. En un principi, el PSV Eindhoven parteix com a favorit, vist que juga a casa, on només ha perdut un partit durant l'etapa de Bosz. A més, la derrota va ser a la tanda de penals, contra el Feyenoord aquest agost. Si no tenim en compte la tanda de penals, la darrera derrota del PSV com a local data del novembre del 2022. Haurem de veure si el Girona aconsegueix assaltar el Philips Stadion.

La missió serà complicada, atès que els de Míchel no podran comptar amb Portu, Asprilla, Abel Ruiz, Tsygankov, Francés, Solís ni Iván Martín. Tots ells són peces fonamentals i el Girona ho està notant. Si els catalans no aconsegueixen la victòria, la situació es posarà molt complicada pels de Míchel, atès q