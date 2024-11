Nova opció de sortida per a Ferran Torres: Equip de Champions League

Després de començar la tercera temporada com a jugador blaugrana, tant la direcció esportiva com la tècnica del FC Barcelona ha decidit que la millor opció per a Ferran Torres és buscar-li una sortida en què el club pugui fer caixa per un jugador que no aporta el que s'espera i es puguin reforçar altres posicions. El club interessat en qüestió seria l'Atlètic delCholo Simeone, que després de fer un desemborsament de 200 milions d'euros aquest estiu, després d'un començament de temporada força irregular tant a la Lliga com a la Champions, buscaria reforçar encara més la parcel·la ofensiva amb Ferran Torres.

Una operació beneficiosa per a totes les parts

La possible arribada de Ferran a l'Atleti seria una operació per tal que totes les parts hi surtin guanyant. En el cas del Barça poder treure una mica de diners per un jugador que encara queda alguna cosa per amortitzar després del seu fitxatge el 2022 per 55 milions d'euros més variables, però alliberaria bona massa salarial a causa del seu salari alt.

L'Atlètic de Madrid guanyaria variants ofensives després d'un baix rendiment del nou fitxatge Sorloth, un jugador polivalent com Ferran amb gol que pot ocupar totes les posicions del front d'atac. I en el cas del jugador, sens dubte guanyaria els minuts que li costa tenir. Tot i que es troba lesionat actualment i ha disputat alguns minuts aquesta temporada, després de l'impressionant rendiment de Lamine, Raphinha i Lewandowski, Ferran passaria a ser un suplent per ser revulsiu o un jugador de rotació.

| FC Barcelona

Ferran Torres arribava procedent del Manchester City el 2022 a un Barça que es trobava en novena posició a la Lliga, i després de la seva arribada i la d'alguns fitxatges més aconseguirien salvar la temporada acabant segons i guanyant 0-4 al Bernabéu. La temporada següent Ferran seguiria sent un jugador suplent però aportant des de la banqueta, i finalitzant la temporada guanyant Lliga i Supercopa davant del Reial Madrid. Campió amb la sub 19 i sub 21 i una gran mitjana golejadora amb la selecció espanyola absoluta. El valor de mercat s'ha reduït a la meitat, ha passat de valer gairebé 60 milions d'euros a només 30.

Les claus per les quals no va funcionar

Ferrán és un jugador d'àrea, al City amb Guardiola la majoria dels seus gols eren al primer toc i el seu millor rendiment va ser de davanter centre. Al Barça aquesta posició l'ocupa Lewandowski i d'extrem no ha aconseguit ser un jugador amb desbordament i desequilibri, sense regat i sent poc resolutiu en metres finals. Amb el sistema de pressió alta que vol Hansi Flick, Ferrán no és el jugador ideal per començar aquesta pressió, i per això les seves característiques de joc no encaixen en aquest nou Barça. Una sortida podria beneficiar-lo i trobar un equip on pugui demostrar el seu potencial.