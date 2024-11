El Barça negocia amb el Sevilla: Preu assequible per a Hansi Flick i Joan Laporta

Les relacions institucionals entre el FC Barcelona i el Sevilla FC s'han anat deteriorant al llarg d'aquests anys per diferents situacions malgrat haver fet moltes operacions en els darrers anys com les de Dani Alves, Keita, Adriano, Rakitic, Lenglet o el últim Jules Koundé. El Sevilla sempre ha estat un club que ha comprat molt bons joves talents i després els ha revaloritzat i venut a gran preu i un cas que es pot donar properament és el del central francès Loic Badé, jugador que interessa a la secretaria tècnica del Barça, per la seva joventut, polivalència i grans dots físics i tècnics.

Sens dubte el Sevilla no ho posaria gens fàcil perquè acaba contracte el 2029 i el van fitxar fa 1 any, però el Barça no es vol gastar més de 20 milions d'euros, un preu que consideren raonable.

El Barça vol reforçar la línia defensiva sense gastar-se gaires diners

El Barça vol reforçar totes les línies sense fer un gran desemborsament en posicions que estan ben cobertes com és el cas de la defensa. El Barça compta amb Iñigo Martinez que als 33 anys i acabant contracte el proper estiu està rendint a un nivell espectacular, per sobre de les seves expectatives i es valora seriosament oferir-li una renovació.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Després hi ha el jove Pau Cubarsi, que als seus 17 anys ja ha demostrat la seva gran maduresa en partits importants i està liderant la defensa malgrat la seva joventut. Després hi ha Ronald Araujo, l'uruguaià és un pilar fonamental per a Flick que està a prop de tornar a jugar després de la lesió a la Copa Amèrica.

L'uruguaià acaba contracte el 2026, però les postures estan molt més a prop que abans per prolongar aquest contracte i que la xerrada segueixi liderant la defensa i l'equip molts més anys. Finalment està Andreas Christensen que és una mica el multiusos, sense ser un central fix o titular, sempre que juga rendeix bé, fins i tot quan se li va haver d'utilitzar de pivot la temporada passada per això que si arriba una bona oferta per ell es considerarà però al club estan molt contents amb el danès.

| @gironafc, XCatalunya, FCB

Per tant, el Barça no vol gastar gaire en un central, hi ha les opcions de Van Dijk o Jonathan Tah que queden lliures, però l'opció Badé agrada molt. Un central jove, ràpid i amb bona sortida de pilota que creuen que encaixaria de meravella en aquest Barça de Flick amb aquesta línia defensiva tan avançada.

El Sevilla el va fitxar el 2023 procedent de l'Stade Rennes per 12 milions d'euros i ara el valor de mercat està per sobre dels 20 milions. La mala situació del Sevilla institucional i esportiva poden fer que hagin de vendre els seus millors jugadors a preus no gaire elevats i el mateix jugador demanar sortir per créixer en un club gran com el Barça.