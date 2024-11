Fitxatge exòtic per a Hansi Flick: 15 milions d'euros i és del Barça

Feia molt de temps que el futbol turc no estava en apogeu a causa d'aquesta manca de talent o d'estrelles. Després de l'última Eurocopa i poder veure en primera persona el desenvolupament de molts joves cridats a ser grans estrelles en el futur com pot ser el cas d' Arda Guler, amb molt pocs minuts al Madrid però amb unes condicions enormes o Kenan Yildiz que als seus 20 anys està sent la gran sensació del futbol italià a la Juventus marcant molts gols en aquest inici de temporada.

Doncs ha trucat a la porta un jove turc de 24 anys que juga al Galatasaray actualment i es diu Yunus Akgun, davanter procedent de les categories inferiors del Galatasaray que va estar cedit al Leicester la temporada passada i ara va tornar al conjunt turc. S'especula que el Barça lidera les negociacions pel jove malgrat altres equips interessats com elLiverpool d'Arne Slot i que per 15 milions el Barça podria fitxar-lo.

El Barça busca joves talents a una plantilla jove

El Barça compta amb una plantilla plena de talent que destaca per la joventut. Flick sempre ha destacat el paper de la masia a falta de diners per realitzar grans fitxatges i que els de casa sempre hi són per donar la talla i que el nivell mai baixa. En la política de fer un equip competitiu, humil i amb gana, la direcció esportiva treballa en noms desconeguts que puguin ser futures estrelles i aquest és el cas d'Akgun, el jove turc que crida l'atenció al panorama europeu. El Barça no tenia un jugador turc des d'Arda Turan, fitxat el 2015 i amb prou feines va estar dues temporades al club.

| FCB, XCatalunya

Com pot encaixar el jove turc al Barça?

Yunus Akgun sol ser un jugador que s'exerceix per la dreta, no és un davanter centre a l'ús, és més un jugador hàbil i amb desbordament. Al Barça qualla aquest perfil perquè creuen que aquesta posició està ben coberta per Lamine Yamal però també són conscients que hi ha molts partits i el calendari és tan ajustat que cal girar.

I un nom gran no acceptaria ser suplent, però aquest jove turc sí que acceptaria aquest rol encara que garantint els seus minuts i oportunitats. El club vol fitxar jugadors frescos que segueixin la línia que marca Flick, amb una pressió alta i una recuperació de pilota en camp contrari molt ràpida per atacar els espais i ser verticals a l'esquena de la defensa rival.

Aquest jove turc té contracte fins al 2026 i encara que el seu valor de mercat és de 6 milions d'euros, el Galatasaray només negocia si l'oferta està entre els 10 i 15 milions d'euros, una xifra que el Barça ha de plantejar pagar perquè molts clubs estan interessats al jove.