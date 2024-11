El principal objectiu de l'Athletic de Bilbao va agafant forma

Enguany, l'atLa jugada de l'Athletic de Bilbao amb Nico Williams que alarma el Barça retorna a la competició europea després de sis anys d'absència. La darrera participació va ser el 2018, quan van arribar als vuitens de final, on van caure contra l'Olympique de Marsella, que van acabar sent finalistes. Els de Valverde van aconseguir una meritòria cinquena posició, arribant a les darreres jornades amb opcions, fins i tot, d'acabar entre els quatre primers. Això sí, el més destacat del curs passat va ser la conquesta de la Copa del Rei 40 anys després. Els bascos no han perdut a cap peça important aquest estiu i els aficionats de l'equip tenen moltes esperances de cara aquesta temporada.

Més enllà que jugar competició europea, que sempre fa especial il·lusió, el que provoca que el club li doni més valor a aquesta competició és que enguany la final es juga a San Mamés. En un principi, l'estadi de l'Athletic Club havia d'acollir alguns partits de l'Eurocopa del 2020, però a causa de la pandèmia, finalment, aquests partits es van disputar a l'estadi de La Cartuja de Sevilla. Per compensar-ho, la UEFA li va donar la final de la Champions League femenina de l'any passat i la final de l'Europa League d'enguany. El partit serà el pròxim dimecres 21 de maig.

Objectius de l'Athletic Club per a la 2024/2025

L'objectiu de l'Athletic Club és arribar a la final de la competició i guanyar-la. Jugar a casa seva una final europea seria extremadament especial tant pels jugadors com per l'afició. Sobretot si acaba en victòria. De moment, els bilbaïns són vuitens amb 7 punts de 9. Van començar amb un empat al camp de la Roma i posteriorment van sumar els tres punts en les visites de l'AZ Alkmaar (2-0) i l'Slavia de Praga (1-0)

Pròximament, l'Athletic haurà de visitar el camp del Ludogorets (7 de novembre), rebrà l'Efsborg suec (28 de novembre), visitarà el difícil camp del Fenerbahçe (11 de novembre), tornarà a visitar Turquia per jugar al camp del Besiktas (22 de gener) i acabarà aquesta lligueta al camp del Viktoria Plzen (30 de gener). Els bascos no tenen un calendari fàcil, sobretot pels camps que haurà de visitar. El bon inici en aquesta lligueta els dona un coixí de seguretat. En un principi, amb dos empats i dues victòries hauria de ser suficient per classificar-se als play-offs. Això sí, si es volen estalviar aquesta ronda prèvia hauran de mantenir aquesta línia.



Haurem de veure quin rendiment mostra l'Athletic Club aquesta Europa League. En un principi, no haurien de tenir cap mena de complicacions per accedir a la següent ronda de la segona màxima competició europea a escala de clubs. Això sí, si volen quedar entre els vuit primers hauran d'oferir lluitar-ho, vist que, a part dels rivals als quals s'haurà d'enfrontar, hi ha molta competència. Els bascos tenen els arguments per guanyar aquesta competició i més tenint en compte que en aquesta nova edició no cauen equips provinents de la Champions League.

Cal recordar que l'Athletic Club és especialista en aquest tipus de competicions, només cal veure el rendiment que ofereix a la Copa del Rei. L'ambient que hi ha en els partits que es diputen a San Mamés són dels millors que es poden viure en el món del futbol. És important remarcar que l'Athletic Club va ser finalista de l'Europa League la temporada 1976/77. En aquella edició va perdre contra la Juventus de Torí a causa dels gols marcats fora de casa.