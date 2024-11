La jugada de l'Athletic de Bilbao amb Nico Williams que alarma el Barça

El culebró pel fitxatge de Nico Williams pel Barça no s'ha acabat. Tot i que el jugador segueix compromès amb l'Athletic Club, diversos mitjans informen que l'interès del Barça a fitxar-lo segueix vigent. Després d'un estiu ple d'especulacions i contactes entre les dues parts, la situació de Williams al mercat continua generant atenció, especialment perquè el jugador compta amb una clàusula de rescissió mitjanament assequible de 60 milions d'euros i un contracte que finalitza el 2027. Athletic, conscient que el Barça continua vigilant de prop la situació, està movent les fitxes per assegurar-se que la seva jove promesa no abandoni San Mamés tan fàcilment.

L'Athletic Club té un pla clar: oferir a Nico Williams una renovació que no només prolongui el vincle amb el club, sinó que també incrementi la clàusula de rescissió a una xifra que pugui dissuadir el Barça i altres clubs interessats. El club basc sap que té a Williams un dels jugadors amb més projecció del futbol espanyol, i està disposat a competir amb qualsevol oferta que pugui arribar des d'altres equips. Amb aquesta jugada, l'Athletic busca protegir la seva inversió en el jugador i evitar que el Barça, o qualsevol altre club, pugui aconseguir els seus serveis a través de la clàusula actual.

Espantant fantasmes culers

La importància de Nico Williams per a l'Athletic s'ha tornat especialment evident aquesta temporada, en què l'equip competeix a l'Europa League, la final del qual es disputarà a San Mamés. La directiva del club està decidida a mantenir la seva jove estrella, tant per enfortir l'equip com per assegurar un futur competitiu. En aquest context, els contactes entre el Barça i l'entorn del jugador, que es van mantenir constants durant el mercat d'estiu, representen una amenaça per als plans de l'Athletic. Tot i que Williams va decidir romandre a Bilbao per afrontar aquest repte europeu, l'interès del Barça no s'ha esvaït.

El Barça, que té al cap Nico Williams com una incorporació estratègica, ha seguit de prop la seva evolució. Tot i això, les restriccions del límit salarial i la pressió econòmica que enfronta el club han complicat qualsevol moviment concret. La directiva blaugrana confia que, a partir del gener del 2025, la seva situació financera millori i el límit salarial permeti actuar amb més llibertat al mercat. Si fos així, el Barça podria intentar formalitzar el seu interès a Williams, sempre que el jugador mantingui la seva clàusula de rescissió al nivell actual.

D'altra banda, l'Athletic es manté ferm en la intenció de millorar les condicions del seu contracte. La directiva bilbaïna sap que una renovació no només asseguraria la continuïtat de Nico Williams, sinó que també elevaria la clàusula de rescissió a xifres que podrien superar els 100 milions d'euros, una barrera que molts clubs podrien considerar prohibitiva. Amb aquest moviment, l'Athletic espera acovardir l'interès d'equips com el Barça, deixant clar que, si algú es vol emportar Nico, haurà de fer un esforç econòmic significatiu.