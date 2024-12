El president del Rayo Vallecano deixa KO a Vinicius després de l'última provocació

El Reial Madrid no va passar de l'empat ahir a la visita a l'estadi de Vallecas. L'equip blanc va protagonitzar un partit ple d'alts i baixos, concedint tres gols i donant una imatge molt pobra. Els errors defensius i la falta de contundència van marcar el matx, deixant molts dubtes a l'aire.

Un cop més, el nom de Vinicius Jr va tornar a estar al centre de la polèmica. El jugador brasiler, que ja ha estat assenyalat altres vegades per la seva actitud al terreny de joc, va protagonitzar un gest que va desfermar tota la polèmica. Al final del partit, Vinicius va realitzar un gest a la grada local que ha fet esclatar el Rayo Vallecano.

El gest cap a la grada de 'a Segona Divisió'

Durant el matx, Vinicius va ser amonestat després d'una acció i va protestar contra l'àrbitre; no obstant, el pitjor va arribar al final del partit. Mentre es retirava al túnel de vestidors, el brasiler va fer un provocador gest cap a la grada. Dirigint-se a l'afició del Rayo Vallecano, Vinicius va simular que l'equip madrileny hauria de jugar a Segona Divisió.

El vídeo del moment no va trigar a viralitzar-se a xarxes socials, on es van generar multitud de crítiques. L'actitud del davanter va ser rebutjada tant per aficionats rivals com per la seva afició. Molts seguidors consideren que aquest tipus de provocacions no tenen cabuda al futbol professional.

Martín Presa respon amb contundència

Raúl Martín Presa, president del Rayo Vallecano, no va trigar a pronunciar-se sobre els fets. En declaracions al programa Temps de Joc, va condemnar durament l'actitud de Vinicius. "Aquestes actituds, moltes vegades, no són adequades, crec que els futbolistes han de ser professionals", va afirmar Presa.

A més, el dirigent va demanar respecte pel públic, independentment de les provocacions que puguin rebre els jugadors. "Si algú diu alguna cosa indeguda o llança algun objecte, el Rayo sempre serà sancionat. Quina culpa tenim nosaltres?", va afegir amb fermesa.

Martín Presa també va expressar el malestar amb la imatge que va deixar el jugador brasiler. "Em sembla molt lleig això de la Segona, sigui cantat per una afició o dit per un professional". Pel president del Rayo, aquests gestos no s'haurien de produir en cap circumstància, ja que atempten contra l'esportivitat del futbol.

Una polèmica que no cessa

L'actitud de Vinicius Jr segueix generant controvèrsia a cada partit que disputa. Més enllà del seu talent indubtable, el seu comportament fora de lloc comença a ser un problema per al Reial Madrid. Mentre l'equip lluita per mantenir-se a la baralla pel títol, aquest tipus de gestos no ajuden a calmar els ànims.

Ara com ara, el gest serà analitzat per la Comissió d'Antiviolència, que determinarà si Vinicius ha de ser sancionat. Des del Rayo Vallecano, insisteixen que els futbolistes han d'actuar amb respecte per tots els aficionats. "Han de tenir una actitud decorosa davant de tots els aficionats", ha conclòs Martín Presa.

El Reial Madrid, per part seva, s'haurà de centrar a millorar el seu rendiment si vol evitar més polèmiques en el futur. Les crítiques a Vinicius no cessen i la seva actitud continua dividint l'afició madridista. A Vallecas, ahir va quedar clar que el seu comportament no va passar desapercebut.