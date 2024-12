Real Madrid TV perd els papers després del partit contra el Rayo Vallecano

El Reial Madrid va desaprofitar una oportunitat d'or per col·locar-se líder de la Lliga. Ahir, el conjunt blanc va empatar 3-3 contra el Rayo Vallecano en un partit ple de tensió i decisions arbitrals discutides. Els d'Ancelotti no van poder superar un rival combatiu que va plantar cara i va aprofitar les oportunitats.

Aquest resultat deixa el Reial Madrid segon a la classificació, amb la sensació d'haver perdut dos punts crucials. Més enllà de l'empat, el matx va quedar marcat per la indignació del club blanc cap a l'arbitratge. Dos possibles penals no xiulats i una targeta groga a Vinicius van generar un profund malestar a l'entitat.

Com es podia esperar, la reacció no va trigar a arribar des dels mitjans oficials del club. Real Madrid TV va dedicar gran part de la seva programació a criticar durament l'arbitratge, assenyalant públicament el col·legiat José Luis Martínez Munuera i qualificant la situació de "lligadora Negreira".

Crítiques ferotges des de Real Madrid TV

El canal oficial del Reial Madrid no va estalviar qualificatius cap a Martínez Munuera després de l'empat contra el Rayo. Al programa posterior al partit, es van destacar els dos penals que no van ser assenyalats.

| YouTube

El primer, una empenta a Arda Güler a l'àrea; el segon, una puntada de peu de Mumin sobre Vinicius. Tots dos incidents van ser catalogats com a "accions decisives que van condicionar el resultat".

La situació més polèmica es va produir quan Vinicius va rebre una targeta groga després de protestar. El brasiler, que havia escapat en un contraatac, va ser agafat per un rival sense que se sancionés la infracció. "És inaudit que castiguin la víctima", va criticar el canal.

En un to especialment agressiu, el Reial Madrid TV va carregar contra el col·legiat i el sistema arbitral. "És sempre en la mateixa direcció, això cansa, fa olor de cremat", van comentar. A més, van acusar els àrbitres de tenir un tracte recurrent que perjudica el Reial Madrid.

La "mugrienta Lliga Negreira"

El qualificatiu de "lligada Negreira" va ser repetit en diverses ocasions al llarg del programa. Des del canal, van insistir que els errors arbitrals segueixen una mateixa lògica i que el club està sent víctima de decisions injustes. "Avui hem tornat a patir el que ja és habitual en aquesta lliga", van sentenciar.

El to adoptat per Real Madrid TV va deixar clar l'enuig del club blanc. També es van preguntar per què des del VAR, amb González Fuertes al comandament, no es va avisar a l'àrbitre per revisar les jugades controvertides.

Polèmiques recurrents de Real Madrid TV

No és la primera vegada que el canal oficial del Reial Madrid és al centre de la polèmica. En els darrers temps, les seves crítiques cap a l'arbitratge han estat constants, especialment en partits importants. Aquesta estratègia ha generat reaccions trobades entre aficionats i experts.

Reial Madrid TV, lluny de parlar de futbol, continua centrant-se en els problemes arbitrals. Després del partit contra el Rayo Vallecano, les crítiques han aconseguit un nou nivell, deixant una vegada més el canal a l'ull de l'huracà.