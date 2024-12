L'afició del Barça triga 3 minuts a dictar sentència amb Eric Garcia: 'A veure...'

El partit entre el FC Barcelona i el Leganés era el que tancava la jornada d'avui, i en el cual l'equip visitant ha trigat només tres minuts a anotar un gol. I és que després d'una jugada clara de l'exblaugrana Munir, Iñaki Peña ha hagut de treure el peu per evitar el 0-1.

No obstant, al mateix córner, el capità del Leganés Sergio González ha aprofitat un desajust defensiu per posar els cogombres per davant. El principal assenyalat per aquest gol ha estat Eric Garcia, qui ha perdut la marca per complet del central del 'Lega', que ha rematat a plaer sense oposició.

El defensa català era la principal novetat en un onze en què s'esperaven rotacions, tot i que només ell ha estat el canvi en forma de rotació clara. Pau Cubarsí portava molts minuts a les cames, i Hansi Flick conscient de la possibilitat de lesió, ha decidit donar-li descans. Per desgràcia, però, la seva absència ha trigat només 3 minuts a notar-se.

L'afició culer carrega contra Eric

Després del gran pas pel Girona FC de Míchel Sánchez, Eric García tornava al FC Barcelona amb molta expectació per part dels culers. Els aficionats havien vist el seu bon nivell al club gironí, i esperaven que el pogués replicar sota els comandaments de Hansi Flick.

| Marca

Tot i això, el seu pas pel Barça aquesta temporada ha estat totalment residual. A causa de les lesions i el gran nivell de Cubarsí i Iñigo, Eric ha tingut molt poques oportunitats. Una ha estat avui, però no l'ha aprofitada i l'afició ha carregat contra ell amb duresa.

"La primera d'Eric Garcia, a veure quantes farà com aquestes avui", escrivia un aficionat culé fent esment que aquesta podria ser només el desencadenant de més errors greus. "Qui ha perdut la marca? Endevino, Eric Garcia", tuitejava un aficionat, qui no estava sorprès al veure de qui era l'error de marcatge en el gol del Leganés.

A més, alguns periodistes com Dani Senabre també han comentat l'acció, tot mostrant que no confien en el central català. "La primera d'Eric Garcia", escrivia Senabre, que també preveu el pitjor per al que queda de trobada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

"Comneçem bé, ha rematat sol, ja es nota la mà d'Eric García, que era a terra", comentava un altre culer. I és que la pissarra estratègica dels cogombres al córner ha acabat en un bloqueig indirecte a Eric, que no ha pogut seguir la marca de Sergio González.

Així doncs, des de terra el defensor del Barça ha vist com el Leganés es posava per davant al matx. Veurem com avança al partit, però si segueix així, Eric García pot haver desaprofitat una molt bona oportunitat per demostrar la seva vàlua.