La prensa francesa se ensaña con Mbappé tras fallar el penalty contra el Athletic Club

Kylian Mbappé está siendo muy cuestionado desde que llegó al Real Madrid en el mercado de verano. Aunque su fichaje generó expectativas altísimas, el delantero no ha logrado convencer a todos, y la gran presión que supone vestir de blanco ha empezado a pasarle factura.

Su rendimiento en el campo está lejos de lo esperado, especialmente en los últimos partidos. Los aficionados del Santiago Bernabéu no han dudado en mostrar su descontento en varias ocasiones. Mbappé, acostumbrado a ser estrella en el PSG, enfrenta críticas constantes por su adaptación.

Uno de los mayores problemas parece ser su falta de química con otros jugadores clave del equipo. Las conexiones con Vinícius y Rodrygo, fundamentales para el ataque, no terminan de cuajar. Además, su estilo individualista ha sido señalado como un obstáculo para el juego colectivo del Madrid.

En Francia hablan claro sobre él

Los medios deportivos tampoco han sido indulgentes. Comentarios sobre su actitud en los entrenamientos y supuestos roces con el entrenador han salido a la luz. Carlo Ancelotti, sin embargo, ha respaldado públicamente al jugador, pidiendo paciencia a los seguidores.

Por otro lado, estos ataques no solo están presentes en la prensa española, ya que en su país natal, Francia, también están hablando sobre su mal estado de forma actual. A través de su cuenta de X (Twitter), El Chiringuito de Jugones ha recuperado uno de estos moments.

Periodistas de L'Equipe, le Parisien y Jerome Alonzo, un exfutbolista francés, han hablado en televisión sobre la pobre actuación de Mbappé el día de ayer en San Mamés.

"Lo que he visto de ese penalti me diche mucho, la carrera lenta no es buena, la mirada vidriosa y el golpeo es suave. Comparando con todo lo que me esperaba del Real Madrid y Mbappé, estoy muy decepcionado y muy preocupado", destacaba Alonzo.

Otros tertulianos galos mencionaban que Mbappe siempre tiene un toque de más cuando va a encarar, y siempre tiene un regate extra que no le sirve de nada. "Tácticamente, mentalmente, físicamente, y por la actitud, he visto a un fantasma", volvía a cargar con dureza Jerome.

Otro exfutbolista como Omar Da Fonseca destacaba el problema de Mbappé con los penaltis. "Le hemos visto lanzar muchos penaltis con un golpeo cruzado, y ahora vemos que no tiene confianza".

La gente también muestra su descontento en redes

En redes sociales, las opiniones están divididas. Algunos defienden que necesita tiempo para adaptarse al sistema táctico del club. Otros, más críticos, consideran que no está justificando el enorme desembolso que supuso su fichaje.

Mbappé, que llegó para liderar el proyecto, tiene la obligación de revertir esta situación. Sus próximos partidos serán decisivos para recuperar la confianza del vestuario y los aficionados. Su futuro en el Real Madrid dependerá de cómo maneje esta etapa complicada.

La presión de jugar en uno de los clubes más exigentes del mundo no perdona errores. Ahora, todo depende de él.