José Álvarez enfonsa el Reial Madrid després de la derrota: 'El Barça...'

per Sergi Guillén

La derrota del Reial Madrid contra l'Athletic Club a San Mamés (2-1) està donant molt de que parlar després del partit d'ahir a la catedral. El conjunt blanc, amb un joc molt irregular i amb una manca de definició, s'allunya cada cop més del lideratge de la Lliga, ocupat còmodament pel FC Barcelona.

I és que el Reial Madrid no va ser superior en cap moment al partit, davant d'un Athletic ple de rotacions. A més, jugadors com Kylian Mbappé van tornar a demostrar el seu mal estat de forma. Fallant un penal després de l'error a Anfield, i sent novament el focus de les crítiques.

Un Reial Madrid sense rumb

La piulada del periodista José Álvarez ha sintetitzat el que molts aficionats senten. Sembla que l'equip de Carlo Ancelotti no troba la seva identitat.

Davant d'un Athletic ple de suplents, el Madrid no va saber imposar-se i va deixar dubtes en atac i en defensa. "Seguim sense saber a què juguen els d'Ancelotti", va afirmar Álvarez.

El partit va deixar clar que el Reial Madrid passa un moment complicat. Amb gols de Berenguer i Guruzeta, l'Athletic va ser superior durant bona part del matx. Tot i que Bellingham va marcar l'empat abans del gol de Gorka, no n'hi va haver prou per evitar la derrota.

El Barça de Flick, a dalt de tot

Mentrestant, el Barça d'Hansi Flick consolida el domini a La Lliga. Segons Álvarez, el conjunt blaugrana lidera “per punts i per joc”. I és que l'equip català va guanyar a Son Moix de manera contundent davant el RCD Mallorca per 1 gol a 5, amb una exhibició de Lamine Yamal i Raphinha.

Amb una idea clara i un estil definit, els culers es posicionen com a favorits al títol. El periodista també va destacar el "millor trident a Europa", fent referència al rendiment dels seus davanters, Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha.

El contrast entre els dos equips no podria ser més gran. El Barça brilla a cada jornada, mentre que el Madrid perd terreny davant rivals directes i inesperats.

Crisi blanca?

La situació del Reial Madrid ha encès les alarmes. Tot i que encara queda molt campionat al davant, cada jornada compta en la lluita pel títol. Els aficionats qüestionen si Ancelotti és el tècnic adequat per revertir aquest moment molt fràgil per als blancs.

Sense respostes clares en el joc, les crítiques no triguen a arribar. Per part seva, l'Athletic va celebrar una victòria important. Els lleons van demostrar que, malgrat les rotacions, tenen caràcter per competir contra qualsevol rival.

La derrota a San Mamés podria marcar un punt d'inflexió. Amb el Barça imparable, el Reial Madrid necessita urgentment recuperar-ne la millor versió. El lideratge sembla cada cop més lluny, i les crítiques no cessen.