La Premier League vol a Marc Casadó i Joan Laporta ho intenta evitar

El FC Barcelona es troba en una posició envejable aquesta temporada, amb cadascun dels seus jugadors atraient l'atenció dels clubs més destacats d'Europa. Entre ells, Marc Casadó ha emergit com una peça clau en l'esquema de Hansi Flick, despertant l'interès d'equips de la Premier League, especialment del Chelsea.

L'Interès del Chelsea en Marc Casadó

Segons va informar el programa 'Què t'hi jugues' de la Cadena SER, el Chelsea ha mostrat un interès persistent en Marc Casadó. Durant el recent mercat de fitxatges d'hivern, el club londinenc va intentar novament fer-se amb els serveis del jove migcampista, després d'un primer intent a l'estiu anterior.

Malgrat les temptadores ofertes, Casadó ha mantingut el seu compromís amb el FC Barcelona, renovant el seu contracte fins al 2028 i establint una clàusula de rescissió de 100 milions d'euros.

| LaLiga, FC Barcelona

Irrupció en la temporada 2024/2025

En la present temporada, Marc Casadó ha demostrat ser un jugador indispensable per al FC Barcelona. Ha participat en 30 partits oficials, distribuïts en diverses competicions. A LaLiga ha disputat 19 partits, realitzant 3 assistències. A UEFA Champions League: 8 partits, 2 assistències

Finalment, a Supercopa d'Espanya i Copa del Rei ha jugat 2 i 1 partit respectivament, realitzant una assistència a la Supercopa.

A més de les seves 6 assistències en total, el seu rendiment ha estat clau en enfrontaments d'alta rellevància, incloent les victòries contra el Real Madrid.

La resposta de Joan Laporta i el compromís de Casadó

Davant l'interès constant de clubs com el Chelsea, la directiva del FC Barcelona, encapçalada per Joan Laporta, ha pres mesures per assegurar la permanència dels seus joves talents. La renovació de Casadó fins al 2028 i la inclusió d'una clàusula de rescissió significativa reflecteixen la confiança del club en la seva projecció i el seu desig de mantenir-lo com una peça central en el futur de l'equip. Per la seva banda, Casadó ha expressat en múltiples ocasions el seu desig de triomfar en el club de la seva vida, mostrant lleialtat i determinació per consolidar-se en el primer equip.

| FCB, XCatalunya

Projecció i futur de Marc Casadó

Amb només 21 anys, Marc Casadó ha demostrat maduresa i habilitats que el posicionen com un dels migcampistes més prometedors d'Europa. La seva capacitat per recuperar pilotes, visió de joc i versatilitat al camp han estat elogiades per experts i aficionats. A més, la seva recent convocatòria i debut amb la selecció espanyola absoluta subratllen la seva creixent influència en el panorama futbolístic internacional.

A mesura que avança la temporada, serà crucial observar com evoluciona el seu rol en l'equip i com el FC Barcelona maneja l'interès extern en les seves joves promeses. El que és evident és que, tant el club com el jugador, estan alineats en el seu objectiu d'aconseguir èxits conjunts en els pròxims anys.