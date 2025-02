Gir de 180 graus del Rayo Vallecano amb Mumin

El Rayo Vallecano travessa una temporada destacada a LaLiga EA Sports, consolidant-se en posicions que ofereixen accés a competicions europees. Un dels pilars fonamentals d'aquest èxit és el defensa central ghanès, Abdul Mumin, l'actuació del qual ha estat determinant en la solidesa defensiva de l'equip. Davant el seu notable rendiment, el club madrileny ha intensificat les negociacions per assegurar la seva continuïtat a llarg termini.

Context i actualitat de l'equip

Sota la direcció d'Iñigo Pérez, el Rayo Vallecano ha mostrat un futbol intens i agressiu, característiques que han permès a l'equip posicionar-se en la sisena plaça de la classificació. Amb 35 punts acumulats en 23 jornades, el conjunt franjirroig es troba en plena lluita per un lloc en competicions europees. La recent victòria per 1-0 davant el Real Valladolid a Vallecas ha reforçat la confiança de l'equip i de la seva afició. Aquest triomf no només va consolidar la seva posició a la taula, sinó que també va evidenciar la fortalesa defensiva liderada per Mumin i el seu company de saga, Florian Lejeune.

La solidesa defensiva del Rayo Vallecano ha estat clau en el seu rendiment aquesta temporada. Amb 24 gols encaixats en 23 partits, l'equip se situa entre les defenses més efectives de la lliga. Abdul Mumin ha participat en 22 d'aquests encontres, demostrant consistència i fiabilitat en la seva posició. El seu rendiment no ha passat desapercebut, ja que el seu valor de mercat ha incrementat fins als 5 milions d'euros, segons Transfermarkt. Aquest augment reflecteix la seva evolució i la importància que ha adquirit en l'esquema tàctic d'Iñigo Pérez.

Abdul Mumin: peça clau en la defensa franjirroja

Des de la seva arribada al Rayo Vallecano al setembre de 2022, procedent del Vitòria de Guimarães, Mumin ha demostrat ser una incorporació valuosa. Als seus 26 anys, el central ghanès ha aportat seguretat i lideratge a la línia defensiva. La seva capacitat per anticipar jugades i la seva fortalesa en el joc aeri l'han convertit en un referent per als seus companys i en un obstacle difícil de superar per als davanters rivals. A més, la seva adaptació al futbol espanyol ha estat ràpida i efectiva, guanyant-se la confiança del cos tècnic i de l'afició.

Conscients de la rellevància de Mumin en l'equip, la directiva del Rayo Vallecano, encapçalada pel director esportiu David Cobeño, ha prioritzat la renovació del defensor. Després d'una primera oferta que va ser rebutjada pel jugador, el club ha presentat una segona proposta que inclou una extensió de contracte fins al 2029 i una millora salarial significativa. Aquesta nova oferta sembla acostar-se més a les expectatives de Mumin, i les negociacions avancen en una direcció positiva. La intenció del club és blindar un dels seus actius més valuosos i assegurar la seva permanència a Vallecas per diverses temporades més.