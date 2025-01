La proposta del Chelsea al Barça amb Fermín pel mig

El FC Barcelona no oculta la seva prioritat de reforçar el lateral dret de cara al pròxim mercat d'estiu si les circumstàncies econòmiques acompanyen. La necessitat de trobar un substitut de garanties per a Jules Koundé, únic jugador en el qual Hans-Dieter Flick confia plenament en aquesta demarcació, és un maldecap per a Joan Laporta i Deco. A això se suma la complexa inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, que, de moment, reté la fulla de ruta del Barça. Malgrat això, es manté l'atenció en el mercat, on ha emergit un nom que fa no gaire era considerat dels millors del planeta en la seva posició i que, segons El Nacional, podria estar a la llista de l'entitat catalana: Reece James.

El lateral anglès del Chelsea, de 25 anys, ha anat perdent la vitola d'imprescindible a Stamford Bridge degut, sobretot, al seu calvari de lesions. I és que en l'últim any i mig ha patit reiterats problemes musculars, a més d'una cirurgia, que li han impedit disputar 59 partits en aquest interval. Així s'explica que en el present curs de la Premier League amb prou feines hagi jugat 4 encontres, sumant 241 minuts, abans de caure novament per una molèstia al múscul. Ara ja està recuperat i veurem si aconsegueix arrabassar-li el lloc a Axel Disasi en els esquemes d'Enzo Maresca.

| FC Barcelona, Marc Graupera - FC Barcelona

Reece James, un lateral molt cotitzat… però amb historial de lesions

Els números de Reece James des que va arribar al primer equip ‘blue’ el 2019 mostren la dualitat de la seva trajectòria. D'una banda, les seves estadístiques totals reflecteixen 162 partits, 11 gols i 22 assistències, amb un rendiment notable que el va portar a ser un fix en la selecció anglesa. De l'altra, les lesions han minvat la seva continuïtat i la seva progressió, passant de tenir un valor de mercat proper als 70 milions d'euros (al novembre de 2022) a 30 milions en l'actualitat. El Chelsea, fart de veure com les recaigudes s'encadenen, ja no el considera incalculable i escolta ofertes d'aproximadament 30 milions d'euros.

La hipotètica arribada de James solucionaria un dels majors problemes de Flick, que no acaba de veure Héctor Fort com a opció de llarg recorregut, pel qual busca una cessió perquè guanyi experiència. No obstant això, al Camp Nou saben que apostar per l'internacional anglès implica cert risc. El seu nivell és innegable, ja que combina gran potència física amb un excel·lent desplegament tècnic, tal com va demostrar al Chelsea campió d'Europa el 2021. Però la falta de continuïtat i la por a noves lesions pesen sobre qualsevol club interessat.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

El bescanvi que proposa el Chelsea: Fermín com a moneda de canvi

Davant aquesta situació, Todd Boehly, propietari del conjunt londinenc, busca fórmules per realitzar operacions beneficioses tant en l'àmbit esportiu com econòmic. Encara que en un principi es parlava de recuperar almenys part de la gran inversió realitzada en el seu moment, la realitat és que el Chelsea ha obert la porta a una venda per 30 milions o fins i tot a un intercanvi que li permeti reforçar altres zones del camp. Aquí és on sorgeix el nom de Fermín López, tal com indicava la font anteriorment esmentada.

El mitjapunta espanyol, format a La Masia, ha cridat l'atenció en l'actual temporada. Encara que Flick li ha donat oportunitats de manera intermitent, Fermín ja acumula 17 encontres en el que va de curs (repartits entre LaLiga, la Copa del Rei i la Champions), amb 1 gol i 2 assistències en un total de 672 minuts. La seva habilitat per aparèixer entre línies i el seu desvergonyiment ofensiu encaixen amb el perfil que busca Enzo Maresca, actual entrenador del Chelsea, convençut que el canterà culer podria adaptar-se a la Premier League.

| YouTube

Per al Barça, la idea d'incorporar a Reece James compta amb punts a favor: la seva trajectòria en l'elit, la seva versatilitat (pot actuar de lateral, defensa central o fins i tot d'interior dret) i la seva experiència en partits de màxima exigència. No obstant això, la negativa dels blaugranes a desprendre's de Fermín és rotunda. Veuen l'andalús com un dels talents amb major progressió dels últims anys, un futbolista que podria oferir molt en el present i, sobretot, en el futur. A més, perdre un canterà prometedor a canvi d'un jugador que, malgrat la seva qualitat, genera dubtes físiques, no convenç la direcció esportiva ni l'afició.