Deco ho valora després de saber el preu: Un jugador de la Juventus interessa al Barça

El FC Barcelona segueix amb la mirada posada en el pròxim mercat de fitxatges i busca reforçar la seva plantilla amb jugadors que encaixin en el nou esquema de Hansi Flick. La planificació esportiva del club blaugrana està en marxa i els noms de possibles incorporacions comencen a sorgir. Entre ells, destaca el d'un centrecampista que ha brillat a la Serie A i que podria ser una peça clau en el mig del camp culer.

Weston McKennie s'ha convertit en un dels objectius del Barcelona per a la pròxima temporada, segons han informat diversos mitjans propers a l'actualitat de l'entitat culer. El centrecampista nord-americà de la Juventus de Torí, amb contracte vigent fins al 2026, ha despertat l'interès de la direcció esportiva liderada per Deco. La seva polivalència i capacitat per a desenvolupar-se en diferents posicions del mig del camp el converteixen en un perfil atractiu per a l'equip blaugrana.

| Juventus

Malgrat que la Juventus considera McKennie una peça important en el seu esquema, la seva situació contractual podria facilitar la seva sortida. S'estima que el Barça podria negociar un traspàs proper als 15 milions d'euros, una xifra assequible per a un futbolista que ha demostrat la seva qualitat en l'elit del futbol europeu.

Un centrecampista versàtil i amb gol

McKennie, de 26 anys, ha estat un dels migcampistes més destacats de la temporada amb la Juventus. La seva versatilitat li permet jugar com a pivot, interior o fins i tot en rols més ofensius, a més d'aportar en defensa i en la construcció del joc. La seva capacitat per arribar a l'àrea rival també és un factor a considerar, ja que en la present campanya acumula 5 gols i 3 assistències en 28 partits, amb 3 dels seus gols anotats a la Champions League.

| Eurosport

La seva cotització a Transfermarkt ronda els 24 milions d'euros, però el seu contracte amb la Juventus fins al 2026 obre la possibilitat d'una negociació favorable per al Barcelona. La 'Vecchia Signora' no descarta renovar-lo, però si no aconsegueix convèncer-lo, es veurà obligada a escoltar ofertes per evitar que el jugador marxi gratis en dos anys.

El Barça estudia la seva incorporació

Deco i la directiva blaugrana valoren l'opció de fitxar McKennie, especialment en un context on la continuïtat de Frenkie de Jong continua en dubte. A més, el club català espera recuperar Marc Bernal en la pretemporada i seguir donant oportunitats a Marc Casadó, per la qual cosa l'arribada de McKennie podria aportar experiència i equilibri a la plantilla.

Amb el mercat de fitxatges a la volta de la cantonada, el Barcelona segueix atent a totes les oportunitats disponibles. McKennie podria ser una de les sorpreses de l'estiu i un reforç clau per a l'equip de Hansi Flick. La decisió final dependrà de l'evolució de les negociacions amb la Juventus i de la voluntat del jugador d'afrontar un nou repte a LaLiga.