Marc Casadó ho sap, Hansi Flick pren una decisió sobre el futur de Frenkie de Jong

Aquesta temporada és la sisena de Frenkie de Jong al Futbol Club Barcelona. El centrecampista neerlandès va arribar l'estiu del 2019 procedent de l'Ajax per 72 milions d'euros. El prometedor jugador havia realitzat una excel·lent campanya amb els d'Amsterdam.

Frenkie va ser fonamental perquè l'equip guanyés la lliga i la copa i arribés a les semifinals de la Champions League, caient d'una manera molt dura. El seu fitxatge es va tancar a finals de gener, és a dir, a mitja temporada i abans de la seva exhibició al Santiago Bernabéu. El Manchester City i el París Saint-Germain també estaven molt interessats a endur-se'l, però De Jong es va acabar decantant pel Barça.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

El neerlandès aterrava a Barcelona sent un jugador que en l'última temporada al Johan Cruyff Arena tenia una mitjana per partit de 80 passades, 15 recuperacions i 27 passades a l'últim terç. Des de la seva arribada, el centrecampista ha tingut un paper molt important. De fet, actualment és el tercer capità del Barça i el jugador de camp de l'actual plantilla blaugrana que més partits ha disputat en la història del club.

Números de Frenkie de Jong amb el FC Barcelona

En total, ha disputat 234 partits, 198 dels quals com a titular. En aquesta quantitat de partits ha vist porteria en 19 ocasions i ha repartit 20 assistències. La majoria d'aquestes participacions van ser entre la temporada 2020/21 (14G) i la temporada 2021/22 (9G).

Frenkie de Jong ha estat objecte de moltes crítiques per part de l'afició blaugrana, qui li recrimina no haver fet la passa endavant quan més se'l necessitava. La seva millor versió la vam veure sota les ordres de Ronald Koeman, qui li va donar més importància en el joc i més llibertat per sumar-se a l'atac.

Frenkie de Jong és un jugador que necessita espais i terreny per córrer i, per això, l'arribada de Koeman el va beneficiar. De fet, sota les seves ordres va participar en 17 gols dels 39. Un altre aspecte a tenir en compte, és que la seva relació amb Messi dins del terreny de joc va ser millorant. De fet, les connexions entre l'argentí i el neerlandès van patir un important augment entre la primera i la segona temporada de Frenkie a Barcelona.

| XCatalunya, Robbert Rodenburg

Futur de Frenkie de Jong a Can Barça

Durant aquest lustre a Can Barça, Frenkie de Jong ha demostrat que la seva millor versió es veu quan juga al costat d'un centrecampista posicional, en lloc d'ocupar aquesta demarcació, atès que necessita espai per maniobrar, espai per participar i veure el futbol de cara. El futbolista acaba contracte el 2026 i, de moment, no ha renovat.

La decisió ja està presa. No es descarta una possible venda aquest estiu per evitar que se'n vagi gratis. Últimament, el futbolista ha guanyat importància en detriment de Marc Casadó, qui ja ha estat substituït tres vegades pel neerlandès en moments clau. Casadó està pendent del que pugui succeir.